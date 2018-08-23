حجت الله نصیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی هفته دولت که از دوم شهریورماه جاری آغاز می شود و تا هشتم ادامه دارد، ۷۵ پروژه در حوزه های، خدماتی، کشاورزی، عمرانی، گردشگری و بوم گردی، راهسازی، آب رسانی و... در سطح شهرستان اراک افتتاح و به بهره برداری می رسد که این طرح ها اشتغالزایی مطلوبی را در سطح شهرستان اراک به همراه دارد.
معاون امور عمرانی فرماندار شهرستان اراک بیان کرد: دیدار از ۳۰ خانواده معظم شهید، ایثارگر و جانباز، دیدار از پنج خانواده تحت پوشش بهزیستی و پنج دیدار هم با خانواده های تحت پوشش کمیته امداد شهرستان اراک، از جمله دیگر برنامههای هفته دولت در این شهرستان است.
نصیری خاطرنشان ساخت: همچنین ارائه خدمات ویزیت رایگان بیماران در مناطق محروم و روستاهای شهرستان اراک، انتخاب و تجلیل از کارمندان نمونه، گلباران قبور شهدا، ارائه گزارش و اطلاع رسانی عملکرد یک ساله دستگاههای دولتی از طریق رسانهها به مردم، بازدید از گنجینه ها و موزه های شهدای شهرستان اراک و... از دیگر برنامههایی است که طی هفته دولت توسط مسئولان شهرستان اراک و بخشداریها اجرا می شود.
