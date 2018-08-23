سنگربان جدید به تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سنگربان جدید فجر شهید سپاسی شیراز یکی از سهمیه های زیر ۲۳ سال این تیم است که پس از پایان دوره خدمت سربازی به تیم بزرگسالان فجر شهید سپاسی شیراز پیوست.

حسین شهریاری با اشاره به سوابق ورزشی خود گفت: متولد ۳۱ مردادماه ۱۳۷۷ در شیراز هستم و فوتبال خود را زیر نظر ملک قیصر شهریاری آغاز کردم.

وی ادامه داد: در تیم جدید و تازه تأسیس پرسپولیس شیراز که توسط غلامرضا رضایی بازیکن سابق پرسپولیس تاسیس شد، فوتبال را به طور حرفه‌ای شروع کردم و سال نخست در مسابقات لیگ شیراز به عنوان سهمیه در تیم جوانان با هدایت حمید محمودی و مجید اسماعیل زاده حضور پیدا کردم و سال بعد را به مدت ٢ فصل به تیم جوانان شهید وفایی شیراز که در لیگ یک جوانان کشور حضور داشت پیوستم و شاگرد مجید حقوقی، ابراهیم مصلایی و فرشاد مولایی شدم .

وی ادامه داد: در فصل بعد از آن به عنوان سرباز به تیم امیدهای فجر شهید سپاسی شیراز پیوستم و شاگرد علی رضا رضایی، امین عوض پور و مسعود صالحی و قاسم جنگجو شدم و در این فصل هم به عنوان سهمیه زیر ۲۳ سال با موافقت مجید صالح سرمربی زردپوشان و مجید نجفی مربی دروازبان‌های فجر به جمع بزرگسالان اضافه شدم.

شهریاری بیان کرد: امیدوارم بتوانم به هدف‌هایی که رزوی همیشگیم است برسم و جواب اعتمادی که مجید صالح سرمربی بزرگسالان فجر به بنده داشتند را به بهترین شکل بدهم و در پایان لیگ دسته یک فوتبال کشور به مسابقات دسته برتر صعود کنیم .