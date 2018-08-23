جو آرام و پایدار تا اواسط هفته آینده در گلستان

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امشب (یک شهریور) در ارتفاعات استان، بارش های پراکنده ای را تا صبح فردا شاهد خواهیم بود.

وی افزود: از فردا تا روز دوشنبه آینده جوی نسبتاً آرام و آسمانی صاف تا قسمتی ابری در استان حاکم است البته ممکن است هنگام صبح ابرناکی وجود داشته باشد ولی به تدریج از تراکم ابرها کاسته شده و هوا صاف خواهد شد.

داداشی تأکید کرد: تغییرات دمایی قابل ملاحظه تا روز دوشنبه در استان نخواهیم داشت.

وی بیان کرد: امروز (پنجشنبه) گنبدکاووس با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین و علی آبادکتول و کلاله هنگام صبح با ۲۱ درجه سانتیگراد خنک ترین شهر استان بودند.

داداشی گفت: نوسانات دمایی گرگان هم بین ۲۳ الی ۳۴ درجه سانتیگراد بود.