سناتورهای آمریکا خواستار قطع ارتباط ایران با «سوئیفت» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ۱۶ سناتور جمهوری خواه آمریکا، خواستار بیرون راندن ایران از سامانه ‌ای شدند که وظیفه نظارت بر نقل و انتقالات بین ‌المللی بانکی را بر عهده دارد.

این سناتورهای آمریکایی در نامه ای به «استیون منوچین» وزیر خزانه‌ داری، از وی خواسته ‌اند تمام اقدامات لازم را برای قطع ارتباط ایران با سوئیفت انجام دهد.

در این نامه که به پیشنهاد «تد کروز» نماینده ایالت تگزاس تهیه شده نوشته شده است: اجرای فوری و دقیقِ راهبرد فشار حداکثری از سوی دولت آمریکا هم از حیث موفقیت در خشکاندن منابع مورد استفاده ایران برای رفتارهای مخرب و هم از حیث ارسال علامت‌های لازم درباره تعهد آمریکا به حفظ تمامیت معماری تحریم‌ها از اهمیتی حیاتی برخوردار خواهد بود.

همچنین در نامه مذکور عنوان شده است که راهبرد فشار حداکثری دولت، در صورت حفظ ارتباط ایران با سوئیفت موفقیتی کسب نخواهد کرد.