جنگ روانی در کشور مهار شود/ فروش بنگاه های ضررده

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی شامگاه پنج شنبه در دهمین جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: ما در مقابله با کسانی که شرایط را بر ما تحمیل می کنند نتوانستیم جنگ روانی را خنثی کرده و شرایط را بهبود ببخشیم.

وی افزود: نرخ بیکاری گلستان در بهار امسال نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش یافته و شرایط امیدوار کننده است اما هنوز نتوانسته ایم جنگ روانی را مهار کنیم.

وی با تاکید بر این که در سال های گذشته برخی از سرمایه های اجتماعی را از دست داده ایم و باید دوباره ترمیم شود، گفت: در دو سال خیر سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم اما نتوانستیم شرایط روانی را مهار کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که دشمن تلاش دارد مشکلات روحی و روانی ایجاد کند، افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ بیکاری گلستان در بهار ۹۷ نسبت به سال گذشته از ۱۳.۷ درصد به ۸.۸ درصد رسید اما در این خصوص اطلاع رسانی دقیق نداشتیم.

وی ادامه داد: آن قدر نرخ بیکاری و ورود به بازار کار بالاست که کارها نمود پیدا نمی کند.

محسنی بندپی با بیان این که اشتغال روستاها را هدف گذاری کرده ایم و برنامه های علمی زیادی در این حوزه داریم، اضافه کرد: در ۴۰ سال گذشته در هیچ دولتی با این حجم از منابع برای روستاها و اشتغال پایدار در آن ها برنامه ریزی نداشته ایم.

بد عمل کرده ایم

وی با اشاره به این که گاهی آن قدر بد عمل کرده ایم که مردم آمار را از ما به سختی قبول می کنند، متذکر شد: در راستی آزمایی اشتغال انجام شده از ظرفیت دانشگاه ها و نمایندگان مجلس بهره ببریم.

محسنی بندپی با بیان این که اعتقاد دارم خیلی نمی توانیم در بهره وری کار کنیم، تصریح کرد: تغییر در قیمت گذاری و ضمانت خرید محصولات کشاورزی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان این که با تاکید رئیس جمهور بنا داریم بنگاه های ضررده را بفروشیم به مشکل پتروشیمی گلستان اشاره و خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم اگر سرمایه گذار جدیدی پیدا شد با بررسی جوانب فنی و زیست محیطی در قالب یک کار کارشناسی و تخصصی شرایط را به گونه ای پیش ببریم که پروژه پتروشیمی گلستان پس از ۱۰ سال بلاتکلیفی به سرمنزل مقصود برسد.