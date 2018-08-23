۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۱:۳۹

دقایقی پیش؛

زلزله ۳.۲ ریشتری «بروجرد» را لرزاند

بروجرد- زلزله ۳.۲ ریشتری «بروجرد» لرستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش زلزله «بروجرد» در استان لرستان را لرزاند.

غلامرضا آقامیرزایی سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان در این رابطه به مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک زمین لرزه ای با شدت ۳.۲ ریشتر در «بروجرد»  لرستان به وقوع پیوست.

وی افزود: مرکز لرزه نگاری کشور، زمان وقوع این زلزله را ساعت ۲۱ و ۸ دقیقه و ۴۱ ثانیه شامگاه پنج شنبه اعلام کرده است.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان با تاکید بر اینکه عمق وقوع این زمین لرزه ۱۷ کیلومتری از سطح زمین و مرکز آن بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۸۷۴ و ۴۸.۷۸۹ بوده است، یادآور شد: این زمین لرزه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

بنابر این گزارش، استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

