همکاری ۵ هزار شرکت صنعتی و دانش بنیان با وزارت دفاع

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ سعید شعبانیان عصر امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد اظهار داشت: صنعت دفاعی کشور در طول دوران پیروزی انقلاب اسلامی با تحولات عظیمی مواجه بوده و اکنون در وضعیت مطلوبی قرار گرفته ایم.

وی بیان کرد: در حال حاضر همه نیازمندی‌ های حوزه دفاعی کشور، در داخل تأمین می شود و در حال حاضر هیچ نیازی در این زمینه به خارج از کشور نداریم.

معاون بازرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به نیازمندی‌هایی که کشورمان در گذشته در حوزه دفاعی داشت، عنوان کرد: امروز به همت جوانان غیور کشورمان توانایی تامین همه نیازهای کشور در حوزه دفاعی فراهم است و همکاری وزارت دفاع با ۵ هزار شرکت صنعتی و دانش بنیان نیز بر این توانمندی‌ها افزوده است.

وی با اشاره به وضعیت کشور در دوران هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: در آن زمان هیچ کشوری حتی حاضر نبود به ایران سیم خاردار بدهد چه برسد به امکانات نظامی، اما امروز به لطف خدا و همت جوانان غیور ایرانی می‌توانیم از به جرأت بگوییم که قادریم صفر تا صد نیازمندی‌های نیروهای مسلح را تأمین کنیم و در این زمینه هیچ وابستگی به خارج از کشور نداریم.

شعبانیان تصریح کرد: اکنون وزارت دفاع گوش به فرمان رهبری و آماده خدمت رسانی به نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور است.

معاون بازرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بیان کرد: این موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها جای بسی خوشحالی دارد و به طور قطع بر میزان این پیشرفت‌ها افزوده خواهد شد زیرا جوانان غیور ایرانی مدام در حال به روز رسانی و تحقیق در حوزه دستاوردهای نظامی هستند.