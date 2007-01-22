آمریکا در پی حفظ آبروی از دست رفته خود در خاورمیانه است

مهدی فتحی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: دولتمردان کاخ سفید برای حفظ آبروی خود دست به اعزام بیست و یک هزار سرباز جدید به عراق زده اند تا بتوانند بدین طریق آبروی از دست رفته خود را باز گرداند، اما شرایط به گونه ای است که مسئولان کاخ سفید برای اینکه در این زمینه نیز شکست نخورند، دست به رایزنی با کشورهای عربی منطقه زده اند تا شاید کشورهای عربی در بحران خاورمیانه با آنان کمک شایانی کنند.

وی افزود: در حال حاضر موقعیت ژئوپولوتیک منطقه به نفع ایران است، زیرا تلاش های آمریکا درمنطقه و ایجاد نا امنی باعث شده تا موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزایش پیدا کند.

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: آمریکا در سالهای اخیر به بهانه اینکه به دنبال برقرای دموکراسی در خاورمیانه است، دست به جنگ افروزی های زده که همین امر، امنیت منطقه را به خطر انداخته و نمونه بارز آن حمله آمریکا به عراق و افغانستان است.

فتحی خاطر نشان کرد: امروز آسیب های جدی سیاست آمریکا در عراق خود را نشان داده و مقامات کاخ سفید در تلاشند تا با ربط دادن ایران به مسئله عراق، در مسیر غیر واقعی حرکت کرده و خود را به دلیل گرفتاری در نا آرامی های عراق و گاه افغانستان و نیز شدت گرفتن تعارض هایش با تهران، از این حالت خارج نمایند.