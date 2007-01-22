عضویت ایران در کنوانسیون میراث زیر آب

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر سید طه هاشمی با اشاره به وجود آثار دوره های مختلف در آبها و سواحل طولانی در شمال و جنوب همچنین وجود دریاچه های داخل کشور ، از آماده شدن لایحه عضویت ایران در کنواسیون میراث زیر آب که مراحل آن در دولت طی شده و ایران بزودی به عضویت این کنوانسیون خواهد پیوست خبر داد و گفت: به این منظور پژوهشگاه در نظر دارد از تجارب کشورهایی همچون استرالیا که در این زمینه دارای سوابق دیرینه اند ، بهره مند شوند.

وی ، موضوعات فرهنگی را نقطه پیوند ملتها و تقویت ارتباطات فرهنگی را از مولفه های گسترش روابط بین کشورها اعلام کرد و همکاریهای فراگیر بین دو کشور در زمینه پژوهشهای باستان شناسی ، تاریخ و تمدن ، گردشگری ، مرمت و مردم شناسی را متذکر شد .

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ؛ برگزاری هفته های فرهنگی و نمایشگاههای مشترک در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری را از دیگر زمینه های همکاری بین دو کشور اعلام کرد.

طه هاشمی در این دیدار با بیان سابقه تمدنی ایران ، ایرانی ها را ملتی تاثیر گذار در تولید فکر ، علم و فرهنگ در طول اعصار خواند و گفت: پژوهشگاه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در قالب فعالیتهای این حوزه آماده همکاریهای مشترک پژوهشی با دانشگاه های استرالیا از جمله سیدنی در قالب تفاهمنامه های آموزشی پژوهشی است.

گری گوری لارنس موریاتی ، سفیر استرالیا نیز در این نشست با ابراز خشنودی از گسترش روابط فرهنگی با کشورمان و علاقه فراینده مردم استرالیا نسبت به تاریخ و تمدن ایران از تدریس آموزش زبان و ادبیات فارسی ، تاریخ ، فرهنگ و سیاست ایران در دانشگاه های این کشور خبر داد و افزود: در زمینه همکاریهای مشترک در خصوص باستان شناسی زیر آب با دانشگاه های مرتبط موارد یاد شده مطرح شده و در اولین فرصت فهرست مراکز معتبر به پژوهشگاه معرفی خواهد شد.