پرداخت حق بیمه کارفرمایان از طریق کارت بانک رفاه فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس توافق به عمل آمده بین سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه و در راستای گسترش خدمات الکترونیکی و افزایش سرعت و سهولت در پرداخت حق بیمه ، بانک رفاه طرح پرداخت الکترونیکی حق بیمه کارفرمایان را به اجرا گذاشته است.

در این طرح کارفرمایان می توانند از طریق سامانه کارت پرداخت و با استفاده از دستگاه های پایانه فروش ( POS) مستقر در شعب سازمان تامین اجتماعی ، حق بیمه خود را بدون مراجعه به شعب بانک رفاه پرداخت کنند.

در صورت استفاده کارفرمایان از این سامانه ، علاوه بر اختصاص سود به مانده حساب آنها نزد بانک ، از مزایای کارت مشترک در پرداختهای حق بیمه به وسیله افراد غیر از صاحب حساب با محدودیت قابل تعریف از سوی صاحب حساب نیز بهره مند می گردند.

بر اساس توافقات صورت گرفته ، بانک رفاه تا پایان سال جاری تمامی شعب سازمان تامین اجتماعی مستقر در مراکز استانها و شهرهای صنعتی را به پایانه های فروش تجهیز خواهد کرد.