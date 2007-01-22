به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جشنواره روستا و مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب گفت: "تشکیل و ایجاد فضا به منظور توسعه و گسترش ابعاد هنری و فرهنگی روستا در جامعه به ویژه اثربخشی فعالیت های مرتبط با این عرصه محوری ترین اهداف جشنواره روستا را تشکیل می دهد."

مهران ابوالحسنی درباره ضرورت توجه به روستا در حوزه سینما گفت: "با توجه به اینکه درصد بسیاری از جمعیت ما خاستگاه بومی روستایی دارد، به نظر می رسد جهت گیری و سهم قابل اعتنایی از آثار هنری در عرصه سینما می تواند مضامینی همچون بکر بودن مناطق روستایی، جذابیت های زندگی ساده و بی آلایش روستائیان، باورها، سنت ها و آئین ها از جنبه پویایی و مثبت آن و جذابیت های فرابصری آن فضاها و ... را دربر گیرد."

مدیر جشنواره روستا درباره معیارهای داوری آثار روستایی در جشنواره فیلم فجر امسال افزود: "با توجه به اینکه تعداد آثار روستایی معمولا کم است، نمی توانیم ملاک های تخصصی را لحاظ کنیم و شاخص های مد نظر ما به شکل کلی در دو حوزه عمومی روستا و کشاورزی و نیز بحث اعتقادات، باورهای مردم، آئین ها و ... است. آنچه محور و اصل گزینش آثار به شمار می آید نگاه مثبت، حرکت آفرین و نشاط بخش به روستا و روستائیان است. انتظار ما این است که در سال های بعد بیشتر از این نوع آثار ببینیم و در نتیجه با توجه و نگاهی خاص تر شاهد اتفاقی تازه در حوزه سینمای ایران باشیم."