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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۵۸

الیاس نادران:

اقتصاد ایران سال‌هاست که به رانت‌های نفتی آلوده شده است

اقتصاد ایران سال‌هاست که به رانت‌های نفتی آلوده شده است

رئیس کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل 44 مجلس گفت:اقتصاد کشور ما متاسفانه سال‌ها است که به رانت‌های نفتی آلوده شده است و نفوذ درآمدهای نفتی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور موجب شده توجه به بهره‌برداری از رانت‌های نفتی افزایش یافته و در مقابل، به بخش خصوصی بی‌توجهی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل 44 مجلس صبح امروز در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سالن همایش های صدا و سیما ، این سیاست‌ها را پیش‌نیاز تحقق اهداف چشم‌انداز کشور عنوان کرد و گفت:‌ ابلاغ سیاست‌های اصل 44 نشان‌دهنده اراده عالی‌ترین مقام نظام برای تغییر ساختار اقتصادی کشور و حرکت به سمت بخش خصوصی است.

الیاس نادران افزود: هم‌اکنون سهم مردم که همان بخش خصوصی است، در تامین مالی دولت بسیار ضعیف است و در نتیجه ساختار رانتی اقتصاد کشور موجب ایجاد ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌داری و کسب درآمد شده است.

نادران افزود: برای اجرای خصوصی‌سازی در قالب سیاست‌های اصل 44 چاره‌ای جز شکستن اقتصاد رانتی کشور نداریم و برای اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز باید کارآیی و عدالت را توامان و همراه با همدیگر توجه کنیم و هر دو را بالا ببریم.

وی مقاومت بخش‌های دولتی در برابر واگذاری‌ها به علت بهره‌مندی از رانت‌ها، سیاست‌های غیرشفاف اقتصادی دولت، نگرانی‌ها جامعه کارگری، موانع موجود در بخش تولید و فعالیت‌های سالم، نبود امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و نبود امنیت شغلی برای  نیروی کار را مهمترین موانع اجرای خصوصی‌سازی در کشور خواند.

نادران در پایان با انتقاد از مسئولانی که در همایش ملی اصل 44 حضور نیافته‌اند و به آن بی‌توجهی کرده‌اند، اعلام کرد که گزارش جزئیات عملکرد کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس که سه ماه از عمر آن می‌گذرد به زودی تهیه و ارائه خواهد شد.

کد مطلب 438326

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