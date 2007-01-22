به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون ویژه سیاست‌های اصل 44 مجلس صبح امروز در همایش ملی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سالن همایش های صدا و سیما ، این سیاست‌ها را پیش‌نیاز تحقق اهداف چشم‌انداز کشور عنوان کرد و گفت:‌ ابلاغ سیاست‌های اصل 44 نشان‌دهنده اراده عالی‌ترین مقام نظام برای تغییر ساختار اقتصادی کشور و حرکت به سمت بخش خصوصی است.

الیاس نادران افزود: هم‌اکنون سهم مردم که همان بخش خصوصی است، در تامین مالی دولت بسیار ضعیف است و در نتیجه ساختار رانتی اقتصاد کشور موجب ایجاد ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌داری و کسب درآمد شده است.

نادران افزود: برای اجرای خصوصی‌سازی در قالب سیاست‌های اصل 44 چاره‌ای جز شکستن اقتصاد رانتی کشور نداریم و برای اجرای سیاست‌های اصل 44 نیز باید کارآیی و عدالت را توامان و همراه با همدیگر توجه کنیم و هر دو را بالا ببریم.

وی مقاومت بخش‌های دولتی در برابر واگذاری‌ها به علت بهره‌مندی از رانت‌ها، سیاست‌های غیرشفاف اقتصادی دولت، نگرانی‌ها جامعه کارگری، موانع موجود در بخش تولید و فعالیت‌های سالم، نبود امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و نبود امنیت شغلی برای نیروی کار را مهمترین موانع اجرای خصوصی‌سازی در کشور خواند.

نادران در پایان با انتقاد از مسئولانی که در همایش ملی اصل 44 حضور نیافته‌اند و به آن بی‌توجهی کرده‌اند، اعلام کرد که گزارش جزئیات عملکرد کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس که سه ماه از عمر آن می‌گذرد به زودی تهیه و ارائه خواهد شد.