به گزارش خبرنگار مهر، او در گفتگو با نیوزویک اعلام کرد لحظاتی در زندگی اش وجود داشته که کارگردان ها برای ایفای نقش های متفاوت دستش را باز گذاشته اند. برنده تندیس گلدن گلوب بهترین هنرپیشه مرد در نقش درام گفت: "در فیلم "صبح بخیر ویتنام" کاراکتر من قرار بود فردی بی عرضه باشد و در فیلم "رنگ پول" قرار بود نقش یک شخصیت تازه به دوران رسیده را بازی کنم."



این هنرپیشه که به پاس ایفای نقش عیدی امین در فیلم "آخرین پادشاه اسکاتلند" تحسین منتقدان را برانگیخت، یکی از شانس های برتر دریافت تندیس اسکار بهترین هنرپیشه مرد است و از رقبای جدی لئوناردو دی کاپریو به شمار می رود. نکته جالب توجه این است که به رغم موفقیت های ویتکر، زمانی خانواده اش تردید داشتند انتخاب بازیگری از سوی وی گزینه درستی بوده است.



او می گوید: "در این حرفه پول زیادی به دست نمی آوردم و این کار نیازمند تلاش بسیار بود. اما به مادرم می گفتم تمایل دارم این حرفه را دنبال کنم. باید اعتراف کنم گفتگوی سختی بود، چرا که خودم نیز دچار تردید شده بودم. مدت زمان بسیاری طول می کشد تا به عنوان یک هنرپیشه احساس راحتی کنم، اما می توانم از عهده آن برآیم."