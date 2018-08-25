نمایندگان اسکیت قم در رده های پنجم و هشتم قرار گرفتند

حمید رضا جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دور رفت مسابقات لیگ برتر رول بال اسکیت مردان و زنان کشور روز جمعه به پایان رسید و استان قم با ۲ تیم در بخش بانوان و یک تیم در بخش مردان در این رقابت‌ها شرکت کرد.

وی افزود: در این مسابقات، در بخش مردان که در تهران به انجام رسید تیم شهر نورد قم یکی از ۶ تیم حاضر در مسابقات بود که با ۲ پیروزی، یک تساوی و ۲ شکست از مجموع ۵ بازی خود در دور رفت با ۷ امتیاز پنجم شد.

رئیس هیئت اسکیت استان قم گفت: سطح فنی تیم‌های حاضر در لیگ برتر رول بال مردان به هم بسیار نزدیک بود به طوری که فاصله تیم شهر نورد قم در رده پنجم با تیم صدرنشین فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در صدر جدول تنها ۳ امتیاز بود و با این حساب، می‌توان به دور برگشت امید زیادی داشت.

جلیلی بیان داشت: در بخش بانوان، دور رفت لیگ برتر رول بال در قزوین برگزار شد و تیم‌های هیئت اسکیت استان قم و شهر نورد قم، به همراه ۸ تیم دیگر در این مسابقات حضور پیدا کردند که تیم هیئت اسکیت قم در پایان دور رفت پنجم شد و تیم شهرنورد قم در جای هشتم قرار گرفت.

وی عنوان کرد: تیم هیئت اسکیت قم در این مسابقات ۶ بازی برگزار کرد که صاحب ۲ برد، ۲ تساوی و ۲ شکست شد و ۸ امتیاز کسب کرد و تیم شهرنورد قم میز با یک برد، ۲ تساوی و ۳ شکست و ۵ امتیاز مسابقات را به پایان رساند.

رئیس هیئت اسکیت استان قم تصریح کرد: تیم اسکیت رول بال بانوان هیئت اسکیت قم تنها پس از ۲ ماه تشکیل به این رقابت‌ها اعزام می‌شد.