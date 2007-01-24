77 درصد گندم مازاد کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد

به گزارش خبر نگار مهر در بیرجند ، غلامحسین بهشتی با بیان این مطلب افزود: طی این مدت ۸۳۹تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده است.
وی تصریح کرد: ازاین میزان ۲۵هزار و ۲۴۰تن با مراجعه مستقیم کشاورزان به سیلوی بیرجند و انبار مکانیزه قاین خریداری شده است.
وی خاطر نشان کرد: 7 هزار و ۵۹۹تن نیز به مراکز خرید زیرپوشش سازمان تعاون روستای در این استان تحویل شده است.
وی پرداخت به موقع بهای گندم از طریق استقرار باجههای بانک عامل در مجاورت سیلوی بیرجند و انبار مکانیزه قاین و افزایش ساعات کاری کارکنان سیلو از نیمه اردیبهشت تا پایان آذر ماه را از جمله دلایل افزایش میزان خرید گندم سال جاری در اخراسان جنوبی عنوان نمود.
بهشتی افزود: از گندم خریداری شده ۶۲۸۴تن در بیرجند، ۷۰۷۰تن در سرایان، ۱۳۶۵تن در درمیان، 13هزار و 861 تن در قاین، ۱۶۹۹تن در نهبندان و ۲۵۹۰ تن در سربیشه بوده است.
وی در پایان یادآور شد: امسال با توجه به وجود سه کارخانه تولید آرد و دو واحد سیلو در بیرجند و انبار مکانیزه قاین هیچگونه مشکلی در ذخیره و نگهداری گندم در این استان نبوده است.
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