77 درصد گندم مازاد کشاورزان خراسان جنوبی خریداری شد

به گزارش خبر نگار مهر در بیرجند ، غلامحسین بهشتی با بیان این مطلب افزود: طی این مدت ‪ ۸۳۹تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده است .

وی تصریح کرد: ازاین میزان ۲۵هزار و ‪ ۲۴۰تن با مراجعه مستقیم کشاورزان به سیلوی بیرجند و انبار مکانیزه قاین خریداری شده است .

وی خاطر نشان کرد: 7 هزار و ‪ ۵۹۹تن نیز به مراکز خرید زیرپوشش سازمان تعاون روستای در این استان تحویل شده است .

وی پرداخت به موقع بهای گندم از طریق استقرار باجه‌های بانک عامل در مجاورت سیلوی بیرجند و انبار مکانیزه قاین و افزایش ساعات کاری کارکنان سیلو از نیمه اردیبهشت تا پایان آذر ماه را از جمله دلایل افزایش میزان خرید گندم سال جاری در اخراسان جنوبی عنوان نمود.

بهشتی افزود: از گندم خریداری شده ۶۲۸۴تن در بیرجند، ۷۰۷۰تن در سرایان، ۱۳۶۵تن در درمیان، 13هزار و 861 تن در قاین ‪ ، ۱۶۹۹تن در نهبندان و ‪ ۲۵۹۰ تن در سربیشه بوده است .

وی در پایان یادآور شد: امسال با توجه به وجود سه کارخانه تولید آرد و دو واحد سیلو در بیرجند و انبار مکانیزه قاین هیچگونه مشکلی در ذخیره و نگهداری گندم در این استان نبوده است.