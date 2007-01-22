نتایج پیگیری موضوع نقص فنی خودروی پژو 405 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، در جلساتی با حضور معاون تولید مدیر کل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، مسئولین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نمایندگان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بازرسی وکنترل تشکیل و برنامه ریزی انجام اقدامات فوری جهت این مورد صورت گرفت که متعاقب آن، کمیته فنی و تخصصی با حضور نمایندگان بخش های فوق تشکیل و طی جلسات متعدد کارشناسی در وزارت صنایع و در خطوط تولید شرکت ایران خودرو از نزدیک موارد مطرح شده را بررسی وگزارش نمودند.

بر اساس گزارش دریافتی از نتایج جلسات، بازدیدها، بازرسی ها و مباحث کارشناسی کمیته مزبور ایراد مربوط به آتش سوزی خود به خودی سیستم سوخت رسانی عمدتا مربوط به خودروهای تولیدی تا پایان سال 1384 بوده که موضوع طرح فراخوان ایران خودرو می باشند و بر اساس آمارهای واصله به کمیته مذکور خودروهای تولیدی 1385 در شرایط کنترل شده و قابل قبولی قرار دارند.

در عین حال وزارت صنایع و معادن مقرر نموده است که بررسی های کاملتر و جامع تری در این خصوص صورت گیرد و در صورتیکه وقایعی در خارج از آمار و اطلاعات واصله نیز در مراجعی ثبت گردیده به این کمیته ارجاع و مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

در این جلسات نیروی انتظامی نیز متقبل گردیده است که ضمن همراهی و همکاری جدی در پشتیبانی و تقویت طرح و فراخوان ایران خودرو اطلاعات واصله خود را در اسرع وقت در اختیار کمیته فوق قرار دهد.

همچنین در کمیته مزبور مقرر شد که گزارشات واصله مبنی بر آتش سوزی ناشی از تصادفات جاده‌ای به طور کلی از بحث مربوط به ایراد سیستم سوخت رسانی به صورت جداگانه بررسی شود و کمیته مشترکی توسط ایران خودرو و نیروی انتظامی در این خصوص تشکیل گردیده است که مشترکا در حال بررسی اینگونه گزارشات هستند که اطلاعات کامل این بررسی ها پس از وصول در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.