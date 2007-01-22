رشوه گیری بزرگترین منکر در ادارات دولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جنتی که پیش از ظهر امروز در همایش سنگرداران معروف ، در جمع اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهادهای اجرایی کشور سخن می گفت با اشاره به این که مفهوم منکر در بسترها و فضاهای مختلف متفاوت است، گفت : بزرگترین منکری که در سازمان ها و ادارات کشور انجام می شود رشوه گیری است و این امر اساسا منافی نظام اسلامی است .

دبیر شورای نگهبان، تاخیر درانجام کار مراجعان را از دیگر نمونه های انجام منکر در ادارات و سازمان های دولتی ذکر کرد و افزود : بعضی از مراجعاتی که با صرف یک ساعت زمان به پایان می رسند در بعضی از ادارات حتی تا چند سال هم به طول می انجامند .

وی تصریح کرد : کارمند اداره ای که از آن سازمان یا نهاد حقوق و مزایا دریافت می کند ، شرعا مجاز نیست کار مردم را به تاخیر بیندازد .

رئیس ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر رباخواری را یکی از مواردی دانست که در جامعه عمومیت یافته و باید برای حل آن به صورت ریشه ای اقدام کرد .