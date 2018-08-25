غرق شدن ۲ نفر در مناطق خطرآفرین شهرستان مرزی آستارا

سامان ساسانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دو شخص بدون توجه به علایم شنا ممنوع در خارج از محدوده طرح سالم سازی و در منطقه خطر آفرین غلام محله شرقی شهرستان آستارا اقدام به شنا می کردند که به علت نا آشنایی به فنون شنا غرق شدند.

وی با بیان اینکه یکی از آنها پس از بیرون کشیدن از دریا به هنگام اعزام به مرکز درمانی فوت کرد و تلاش ها برای یافتن جسد نفر دوم غرق شده توسط نیروهای امدادی، ناجیان غریق و مردم محلی ادامه دارد، افزود: متاسفانه آمار افراد غرق شده در تابستان امسال آستارا به پنج نفر رسید.

ساسانیان تصریح کرد: از شهروندان و مسافران خواستاریم به علایم و هشدارهای مربوط به شنا ممنوع توجه کنند و از شنا کردن در خارج از محدوده طرح های سالم سازی خودداری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا گفت: ۳۹ ناجی غریق از ۱۳ خرداد ماه امسال در طرح های سالم سازی و مناطق خطرآفرین آستارا مستقر شده اند.

وی تاکید کرد: اگر مردم به هشدارها توجه نکنند و در مناطق خطر آفرین شنا کنند، هر قدر که نیروهای امدادی را در سواحل مستقر کنیم، باز هم نمی توانیم جلوی این حوادث ناخوشایند را بگیریم.