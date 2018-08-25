کشف ۹۴ کیلوگرم تریاک از سه دستگاه خودرو/ دستگیری ۳ قاچاقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیقباد مصطفایی در رابطه به جزئیات این عملیات ها، افزود: درپی دریافت خبری مبنی بر حمل مواد مخدر با یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ از یکی از استان های جنوبی کشور و عبور آن از یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان بویراحمد، مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی مرجع قضایی با کنترل خودروهای عبوری در جاده یاسوج به اصفهان خودروی مورد نظر را شناسایی کردند و در بازرسی از این خودرو ۷۸ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

مصطفایی با اشاره به سایر عملیات ها، خاطرنشان کرد: در عملیاتی دیگر، مأموران پاسگاه انتظامی "تنگ سرخ" شهرستان بویراحمد حین اجرای ایست و بازرسی در محور شیراز به یاسوج، از یک دستگاه خودروی پژو پارس مقدار هفت کیلو تریاک که به طرز ماهرانه ای در این خودرو جاسازی شده بود را کشف و ضبط کرده و راننده خودرو را نیز دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان گفت: همچنین ۹ کیلو و۴۴۵ گرم تریاک از یک دستگاه خودروی سمند در عملیاتی دیگر توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دنا در جاده یاسوج به اصفهان کشف شد که در همین رابطه نیز یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.

مصطفایی به عزم جدی پلیس در مبارزه قاطع با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: در این عملیات ها خودروها به پارکینگ منتقل و دستگیرشدگان نیز به مرجع قضایی تحویل داده شدند.