۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۵۱

در پایان دور دوم مذاکرات؛

ایران و بلاروس یادداشت تفاهم همکاری‌های دفاعی امضا کردند

در پایان دور دوم مذاکرات سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و سپهبد لئونیدمالتسف وزیر دفاع جمهوری بلاروس، یادداشت تفاهم همکاری های دفاعی میان دو کشور به امضاء رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادداشت تفاهم طرفین با اشاره به اراده مشترک رهبران بلند پایه سیاسی دو کشورمبنی بر گسترش روابط در همه زمینه ها، توسعه و تقویت روابط دفاعی میان دو کشور ایران و بلاروس تا کید کردند.

تبادل هیات های کارشناسی، انتقال تجارب دفاعی و همکاری در زمینه مسائل فنی و آموزشی از دیگر مفاد این یادداشت تفاهم بشمار می رود.

گفتنی است، سپهبد لئونید مالتسف در طول دو روز اقامت خود در تهران علاوه بر انجام دو دور مذاکره با وزیر دفاع کشورمان، با رئیس جمهور و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

 

