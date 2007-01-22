به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادداشت تفاهم طرفین با اشاره به اراده مشترک رهبران بلند پایه سیاسی دو کشورمبنی بر گسترش روابط در همه زمینه ها، توسعه و تقویت روابط دفاعی میان دو کشور ایران و بلاروس تا کید کردند.

تبادل هیات های کارشناسی، انتقال تجارب دفاعی و همکاری در زمینه مسائل فنی و آموزشی از دیگر مفاد این یادداشت تفاهم بشمار می رود.

گفتنی است، سپهبد لئونید مالتسف در طول دو روز اقامت خود در تهران علاوه بر انجام دو دور مذاکره با وزیر دفاع کشورمان، با رئیس جمهور و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو کرد.