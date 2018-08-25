۵ درصد میوه کشور در آذربایجان شرقی تولید می شود

رئیس جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش تولید میوه در این استان گفت: امسال به خاطر یخبندان، سرمای دیررس بهاره و تگرگ، تولید میوه در آذربایجان شرقی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن کاهش یافته است.

اکبر فتحی با بیان اینکه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار تن سیب از باغ های استان برداشت شود، افزود: زردآلو، هلو، شلیل ، آلو، آلوچه و سیب عمده محصولاتی است که هم اکنون کار برداشت آن ها از باغ های استان آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه نیمی از تولید سیب استان سهم باغداران مراغه ای است، افزود: باغداران مراغه با تولید ۳۲۰ هزار تن میوه، بیشترین بخش محصولات باغی آذربایجان شرقی را تولید می کنند.

فتحی تصریح کرد: آذربایجان شرقی نزدیک به ۱۱۰ هزار هکتار باغ بارور دارد و در سال های نرمال در این باغ ها یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن میوه تولید می شود.

وی با اشاره به سهم کشوری استان آذربایجان شرقی در تولید میوه اذعان داشت: سالانه در کشور نزدیک به ۱۷ تا ۲۰ میلیون تن میوه تولید می شود و از این تولید ۵ درصد سهم باغداران آذربایجان شرقی است.