ملی پوش واترپلو: برای تاریخ سازی به جاکارتا آمدیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، بازیکن تیم ملی واترپلو بعد از پیروزی برابر سنگاپور در گام نخست بازی‌های آسیایی اظهار داشت: امروز برابرسنگاپور خوب بودیم و خدا را شکر برد خوبی به دست آوردیم. البته می توانستیم بهتر باشیم؛ اما به هر حال بازی اول است. باید با جو این استخر و کشور اندونزی آشنا می شدیم.



وی افزود: از فردا قطعا بهتر می شویم و انشاالله می توانیم مقابل کره جنوبی بازی خوبی را ارائه دهیم. امروز کره نشان داد تیم ضعیفی نیست و برابر قزاقستان از پیش باخته نبود.



یزدان خواه در پایان گفت: ۳ سال است تمرین می کنیم تا بتوانیم در بازی‌های آسیایی تاریخ سازی کنیم. امیدوارم به نتیجه دلخواه خود در بازی‌های آسیایی برسیم.