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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

ملی پوش واترپلو: برای تاریخ سازی به جاکارتا آمدیم

ملی پوش واترپلو: برای تاریخ سازی به جاکارتا آمدیم

مهدی یزدان خواه، پیش از بازی تیم ملی واترپلو با کره جنوبی گفت: امروز کره نشان داد تیم ضعیفی نیست و برابر قزاقستان از پیش باخته نبود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، بازیکن تیم ملی واترپلو بعد از پیروزی برابر سنگاپور در گام نخست بازی‌های آسیایی اظهار داشت: امروز برابرسنگاپور خوب بودیم و خدا را شکر برد خوبی به دست آوردیم. البته می توانستیم بهتر باشیم؛ اما به هر حال بازی اول است. باید با جو این استخر و کشور اندونزی آشنا می شدیم.

وی افزود: از فردا قطعا بهتر می شویم و انشاالله می توانیم مقابل کره جنوبی بازی خوبی را ارائه دهیم. امروز کره نشان داد تیم ضعیفی نیست و برابر قزاقستان از پیش باخته نبود. 

یزدان خواه در پایان گفت: ۳ سال است تمرین می کنیم تا بتوانیم در بازی‌های آسیایی تاریخ سازی کنیم. امیدوارم به نتیجه دلخواه خود در بازی‌های آسیایی برسیم.

کد مطلب 4383584
ساناز سلیمان آبادی

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