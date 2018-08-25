۶ شهریورماه آخرین مهلت انتخاب رشته دوره های با آزمون دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، امیر رضا شاهانی گفت: آخرین مهلت انتخاب رشته دوره های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تا ششم شهریورماه است و همچنین امکان ویرایش رشته محل ها نیز تا پایان مهلت اعلام شده فراهم شده است.
وی افزود: داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۰۰ کدرشتهمحل را انتخاب کنند.
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: انتخاب داوطلبان در این دوره بر مبنای نمره کل کنکور سراسری سال ۹۷ است و در این دوره برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری حرفهای پذیرش دانشجو خواهیم داشت.
شاهانی اظهار داشت: داوطلبان ابتدا از وجود رشته محل موردعلاقه خود در دفترچه راهنمای انتخاب رشته اطمینان حاصل کنند و سپس اقدام به پرداخت هزینه دوره مربوطه کنند.
وی عنوان کرد: داوطلبان میتوانند با کد ملی بهعنوان نام کاربری و کد شناسه انتخاب رشته (کد هفترقمی) که در انتهای کارنامه سازمان سنجش درج شده است به عنوان رمز عبور، وارد سامانه شوند.
رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: داوطلبانی که رشته محل موردنظر خود را در دفترچه رشتههای با آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی پیدا نمیکنند، توجه داشته باشند پذیرش بخش اعظم رشتهمحلهای دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی است که درصورت تمایل با مراجعه به سامانه این مرکز نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
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