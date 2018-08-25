به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در آئین بهره‌برداری از مرکز جامع سلامت برازجان اظهار داشت: یکی از سیاست‌های ما این بوده که پروژه‌های هفته دولت را در موعد مقرر تکمیل کنیم تا مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خوشحالیم که پروژه‌هایی را که از قبل برای هفته دولت مد نظر داشتیم تکمیل شده و در این زمان شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها و پروژه‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر هستیم.

استاندار بوشهر ادامه داد: هفته دولت امسال تجربه خوبی بود و قصد داریم که در دهه فجر هم با همین نگاه پروژه‌ها را تکمیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وزارت‌خانه‌هایی که بار سنگینی را بر دوش داشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که طرح‌های بسیار خوبی را در سطح استان اجرایی کرده است.

گراوند بیان کرد: افتخار می‌کنیم که دولت هزار میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در استان بوشهر دارد که عمده این پروژه‌ها در دولت تدبیر و امید شروع شده و با وجود همه مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، دولت مسیر توسعه خود را ادامه داده است.

وی افزود: ما با افتخار در دولت تدبیر و امید کار می‌کنیم و دولت هم با همه موانعی که در پیش رو داشته است، اما توسعه خود را با شتاب بیشتری ادامه داده است.

استاندار بوشهر گفت: دولت با همه امکانات خود برای خدمت به مردم حرکت کرده است و به این اقدام خود می‌بالد.

وی اضافه کرد: در هفته دولت امسال ۱۳۸ پروژه با ۱۴۰ میلیارد تومان در شهرستان دشتستان به بهره‌برداری می‌رسد.