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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

استاندار بوشهر:

۱۰ هزار میلیارد ریال پروژه در استان بوشهر آماده بهره‌برداری است

۱۰ هزار میلیارد ریال پروژه در استان بوشهر آماده بهره‌برداری است

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: در هفته دولت امسال پروژه‌هایی با اعتبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف استان بوشهر آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح شنبه در آئین بهره‌برداری از مرکز جامع سلامت برازجان اظهار داشت: یکی از سیاست‌های ما این بوده که پروژه‌های هفته دولت را در موعد مقرر تکمیل کنیم تا مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی اضافه کرد: خوشحالیم که پروژه‌هایی را که از قبل برای هفته دولت مد نظر داشتیم تکمیل شده و در این زمان شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها و پروژه‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر هستیم.

استاندار بوشهر ادامه داد: هفته دولت امسال تجربه خوبی بود و قصد داریم که در دهه فجر هم با همین نگاه پروژه‌ها را تکمیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از وزارت‌خانه‌هایی که بار سنگینی را بر دوش داشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که طرح‌های بسیار خوبی را در سطح استان اجرایی کرده است.

گراوند بیان کرد: افتخار می‌کنیم که دولت هزار میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح در استان بوشهر دارد که عمده این پروژه‌ها در دولت تدبیر و امید شروع شده و با وجود همه مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها، دولت مسیر توسعه خود را ادامه داده است.

وی افزود: ما با افتخار در دولت تدبیر و امید کار می‌کنیم و دولت هم با همه موانعی که در پیش رو داشته است، اما توسعه خود را با شتاب بیشتری ادامه داده است.

استاندار بوشهر گفت: دولت با همه امکانات خود برای خدمت به مردم حرکت کرده است و به این اقدام خود می‌بالد.

وی اضافه کرد: در هفته دولت امسال ۱۳۸ پروژه با ۱۴۰ میلیارد تومان در شهرستان دشتستان به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 4383593

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