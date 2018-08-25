امرالله پاراد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه برقرسانی در استان بوشهر تلاشهای خوبی صورت گرفته است و شاهد افتتاح و یا آغاز عملیات اجرای طرحها و پروژههای مختلف و متنوعی در هفته دولت امسال هستیم.
وی با اشاره به بهرهبرداری از ۴۳۹ پروژه برقرسانی در سطح استان طی هفته دولت امسال، خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژهها ۴۲۷ میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال سرمایهگذاری صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر بیان کرد: این پروژهها شامل اجرای بیش از ۱۰۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط، بیش از ۹۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۳۲۰ پست برق است.
وی افزود: ۸۹ پروژه در شهرستان بوشهر، ۱۱۹ پروژه در دشتستان، ۳۲ پروژه در کنگان، ۶۳ پروژه در عسلویه، ۲۷ پروژه در دشتی، ۲۹ پروژه در گناوه، ۲۳ پروژه در دیر، ۳۶ پروژه در تنگستان، ۹ پروژه در دیلم و ۱۳ پروژه در جم اجرا شده است.
پاراد از کلنگزنی و آغاز عملیات اجرایی ۹۳ پروژه خبر داد و بیان کرد: اعتبار لازم برای اجرای این پروژهها ۷۱ میلیارد و ۶۵۷ میلیون ریال است که شامل ۳۵ پست برق، ۱۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: در هفته دولت امسال در شهرستان بوشهر ۵۴ پروژه، در دشتستان ۲۰ پروژه، در کنگان ۱۵ پروژه و در شهرستان تنگستان چهار پروژه کلنگزنی میشود.
وی پروژههای شاخص امسال را افتتاح ۸۴۶ پروژه نیرورسانی و بازسازی شبکههای نیروی برق، ارتباط ساختمانهای حوزه ستادی و مدیریت امور برق از طریق فیبر نوری، تجهیز مرکز دیسپاچینگ و مرکز ۱۲۱ در دشتستان، بکارگیری و آموزش ۱۱ گروه تجهیزات فوریتهای برق در سطح استان با خودروهای ویژه، کشف ۲۲۴ مورد برق غیرمجاز، تعویض دو هزار و ۶۰۰ کنتور معیوب، برگزاری دومین المپیاد هفتخوان مهارتهای شغلی و استقرار سیستم آراستگی محیط کار عنوان کرد.
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