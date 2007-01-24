تهدید و تحریم ایران کارآیی ندارد

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری، با اشاره به رویداد مهم تاریخی و حماسی محرم و دهه فجر، اظهار داشت: حماسه عاشورا و بهمن 57، از لحاظ محتوی به هم نزدیک و همخوانی دارند .

قناعت، تهدیدات عوامل غربی و استکبار را در طی 27 سال عمر انقلاب اسلامی بی اساس تلقی کرد وگفت: هر چه زمان سپری می‌شود رسانه های غربی وارد مرحله جدیدی شده و فضائی را ایجاد می کنند تا وضعیت سیاسی، اقتصادی در خاورمیانه و منطقه را حاد جلوه دهند.

معاون استاندار مازندران ادامه داد: وضعیت سیاسی آمریکا بسیار وخیم تر از گذشته شده و قابل قیاس با گذشته نیست .

دبیر شورای تامین استان مازندران خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی سایت ها و مطبوعات داخلی دقیقا همان روند را طی می کنند که دشمن خواستار آن است.

قناعت خواستار انسجام، اتحاد و همدلی آحاد ملت در مبارزه با تهدیدهای استکبار جهانی شد و خاطر نشان کرد: کشور اسلامی ایران با یک دیپلماسی فعال و با کمترین تنش حق مسلم خود را در مسائل هسته ای پیگیری می کند و اقتدار و ابهت نظام را فراگیر کرده و انقلاب اسلامی را به تمام کشورها بسط و گسترش خواهد داد.