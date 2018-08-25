پاسخ سرمربی جوجیتسو به حذف سه نماینده ایران: دلیل فنی نداشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، سید امیر خوشبین بعد از شکست نمایندگان ایران در روز دوم مسابقات جوجیتسو بازی های آسیایی گفت: توقع ما از بچه ها بیشتر از اینها بود. برخی از ورزشکاران با اشتباهات بچه گانه شکست خوردند و اصلا دلیل فنی نداشت. نکته دیگر اینکه این مسابقات رنکینگ ندارد و ما گاها باید با رنک های یک این رشته که کمربند مشکی دارند مبارزه کنیم.

وی با اشاره به رقابت سایر نمایندگان ایران گفت: فردا چهار نماینده خواهیم داشت. امیدوارم بچه ها در حد و اندازه های خودشان ظاهر شوند. رسیدن به مدال دور از دسترس نیست و ان‌شاالله فردا طلسم مدال نگرفتن را میشکنیم.

سرمربی تیم ملی جوجیتسو با اشاره به ناداوری در برخی از مسابقات گفت: شما قرعه نمایندگان کشور امارات را ببینید. تمام نمایندگان آنها دور اول استراحت خوردند و دور دوم با نمایندگان کشورهای افغانستان، بنگلادش و سریلانکا روبرو شدند. منظورم این است که همه چیز برای مدال گرفتن آنها مهیا شده است. همانطور که روز اول بعد از شکست ورزشکارشان، هیات ژوری رای را برگرداند تا ورزشکار امارات پیروز شود.

خوشبین در پایان گفت: این ورزشکارانی که ما آوردیم بهترین های ایران هستند. اصلا از آنها بهتر نداریم. جوجیتسو در ایران در حال پیشرفت است ولی در حال حاضر توان ما همینقدر است امیدوارم فردا بچه ها نتایج قابل قبولی کسب کنند.