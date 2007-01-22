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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۵۰

/ اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ برتر اعلام شد/

رحیمی مقدم در تهران بازی پرسپولیس را قضاوت می کند/ داوری بازی ذوب آهن - استقلال به مظفری رسید

رحیمی مقدم در تهران بازی پرسپولیس را قضاوت می کند/ داوری بازی ذوب آهن - استقلال به مظفری رسید

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داورانی که بازیهای هفته شانزدهم لیگ برتر را قضاوت می‌کنند اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام قبلی فدراسیون این بازیها در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری انجام خواهد شد.

اسامی گروه داوران این دیدارها بدین شرح است:
* پرسپولیس - ابومسلم مشهد
داور: رحیم رحیمی ‌مقدم  کمکها: مرتضی کریمی وعلیرضا کهوری  داور چهارم: فرهاد رستمی  
 
* مس کرمان - پاس تهران 
داور:علیرضا فغانی  کمکها:بابک داوری و سعید علی ‌نژادیان  داورچهارم: محمد‌جواد محمدی
 
* راه‌‌آهن تهران - برق شیراز
داور: نوید مظفری  کمکها: جهانگیر حیدری ومحمدرضا اسحاقیان  داور چهارم: کوثر نیک ‌اندیش
 
* ملوان بندر انزلی - فولاد مبارکه سپاهان
داور: تورج حق‌وردی  کمکها: حسین نجاتی و محمد نجفی داور چهارم: مجید پور مشتاق
 
* فولاد خوزستان - پیکان تهران
داور: علی خسروی  کمکها:رامین عرفانیان و محمدرضا منصوری  داورچهارم: مرداس جابری
 
* صباباتری - استقلال اهواز
داور: خداداد افشاریان  کمکها:حسن کامرانی فر، مسعود فرح‌نیا  داور چهارم: محمدرضا فغانی
 
* فجرشهید سپاسی - سایپا
داور: یداله جهانبازی  کمکها: نیکفر نیک ‌نهاد وحسین سنجری  داورچهارم: جواد رحیم زاده
 
* ذوب‌آهن اصفهان - استقلال تهران
داور: سعید مظفری  کمکها: رسول فروغی وعلیرضا یزدانی  داورچهارم: رسول احمدی

کد مطلب 438367

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