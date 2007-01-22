رحیمی مقدم در تهران بازی پرسپولیس را قضاوت می کند/ داوری بازی ذوب آهن - استقلال به مظفری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام قبلی فدراسیون این بازیها در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری انجام خواهد شد.

اسامی گروه داوران این دیدارها بدین شرح است:

* پرسپولیس - ابومسلم مشهد

داور: رحیم رحیمی ‌مقدم کمکها: مرتضی کریمی وعلیرضا کهوری داور چهارم: فرهاد رستمی



* مس کرمان - پاس تهران

داور:علیرضا فغانی کمکها:بابک داوری و سعید علی ‌نژادیان داورچهارم: محمد‌جواد محمدی



* راه‌‌آهن تهران - برق شیراز

داور: نوید مظفری کمکها: جهانگیر حیدری ومحمدرضا اسحاقیان داور چهارم: کوثر نیک ‌اندیش



* ملوان بندر انزلی - فولاد مبارکه سپاهان

داور: تورج حق‌وردی کمکها: حسین نجاتی و محمد نجفی داور چهارم: مجید پور مشتاق



* فولاد خوزستان - پیکان تهران

داور: علی خسروی کمکها:رامین عرفانیان و محمدرضا منصوری داورچهارم: مرداس جابری



* صباباتری - استقلال اهواز

داور: خداداد افشاریان کمکها:حسن کامرانی فر، مسعود فرح‌نیا داور چهارم: محمدرضا فغانی



* فجرشهید سپاسی - سایپا

داور: یداله جهانبازی کمکها: نیکفر نیک ‌نهاد وحسین سنجری داورچهارم: جواد رحیم زاده



* ذوب‌آهن اصفهان - استقلال تهران

داور: سعید مظفری کمکها: رسول فروغی وعلیرضا یزدانی داورچهارم: رسول احمدی