به گزارش خبرنگار مهر، وحید جعفریان پیش از ظهر شنبه در جریان تشکیل کارگاه بین‌المللی «اطفای حریق در مراتع و جنگل‌ها» که در مرکز آموزش و توانمندسازی جوانشیر واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: اشتراک گزاری دانش مبحثی مهم و از وظایف اصلی ما در حیطه کاریمان است، بدین منظور بهره‌وری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کنترل منابع طبیعی ضروری است.

وی در ادامه گفت: برگزاری چنین کارگاه‌هایی فرصتی برای تبادل دانش‌ها در این حوزه است، با انجام این دوره‌ها سازگاری بیشتری با موضوع حریق انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: به دنبال این هستیم تا سیاست‌ها به‌روز شود؛ چراکه موضوع حریق با توجه به پیامدهای اقلیمی می‌تواند در آینده فراوان‌تر و مخاطره‌آمیزتر شود درنتیجه کنترل بیشتری بدین منظور لازم است.

جعفریان با تأکید بر انجام آموزش‌های کاربردی حوزه اطفای حریق در سطح استان‌ها، افزود: باید خروجی کار در عمل و اجرا و مدیریت بهتر اطفای آتش‌سوزی در جنگل‌ها نمود پیدا کند.

وی توضیح داد: برای ارتقای کیفیت باید سیستمی بروز و نیروهای آموزش‌دیده به کار گرفته شوند و در کنار آن از بهترین اساتید بین‌المللی و آموزش‌های کاربردی برای کنترل بیشتر موارد حریق جنگل‌ها و مراتع کشور استفاده کنیم.