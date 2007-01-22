به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز در همایش ستادهای امر به معروف و نهی از منکر سازمان ها و وزارتخانه های سراسر کشور، اظهار داشت: بیشترین منکری که اکنون درسطح جامعه مشاهده می شود، به لحاظ قبح و زشتی با آنچه در گذشته و قبل از انقلاب وجود داشت قابل مقایسه نیست.

صفارهرندی گفت: برخی ناجوانمردانه قضاوت می کنند که گویا وضع جامعه خراب تر از گذشته شده و یادشان نیست که در گذشته کجا بودیم؟ این ها همان کسانی هستند که با حرف هایشان دل امام را به درد آوردند و ایشان گلایه کردند که برخی در پی جا انداختن این مفهوم هستند که وضع جامعه نسبت به قبل از انقلاب بدتر شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلاش برای جا انداختن فکری غلط در جامعه را منکری بزرگ توصیف کرد و افزود: اگر حالا برای بیرون ماندن موی یک زن از روسری در سریال های سیما مردم متدین اعتراض می کنند که البته حساسیت آنها به جا نیز هست، اما نباید فراموش کنیم که در قبل از انقلاب فیلم های ما چه وضعیتی داشتند.

صفار هرندی تاکید کرد: اکنون ما به جرات می توانیم بگوییم که در هر عرصه‌ای اعم از دانشگاه ها، مدارس، اقتصاد و... وضع جامعه بسیار بهتر از گذشته شده است و با آن قابل مقایسه نیست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که با اشاره به اینکه مسئولان وزارت ارشاد در بخش های فرهنگی، سینما، تئاتر و موسیقی لحن ملایم و لین را برای اصلاح امور و بهبود روش ها برگزیده اند، گفت: بسیاری به ما می گفتند که باید جلوی این هنرها به سبب برخی مفاسد که در آنها پیدا شده است، گرفته شود و به آنها نیازی نداریم، اما ما راه دیگری را از رهبر و توصیه ها و عمل ایشان پیش گرفتیم و نتایج مثبت این برخورد را نیز اکنون شاهدیم.

صفار هرندی گفت: بیش از دو سوم فیلم هایی که در سال جاری ساخته شده اند چه از نظر فرم ظاهری و چه از نظر محتوا و مضمون با آنچه در گذشته تولید می شد و گلایه های بسیاری را بر می انگیخت، تفاوت جدی دارند.

وی با تاکید بر اینکه به کارگیری لحن ملایم به معنای همنوایی با اهل منکر نیست، گفت: متاسفانه برخی در گذشته این گونه استدلال می کردند که شرایط این است و نمی توان کاری کرد اما ما لحن ملایم را برای اصلاح ونه برای خوش آمد این و آن، انتخاب کردیم.