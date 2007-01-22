۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۱۹

شهردار مشهد در جمع خبر نگاران:

تخریب نماد میدان 15 خرداد مصوبه شورای شهر مشهد است

تخریب نماد میدان 15 خرداد شهر مشهد موضوعی سیاسی نیست و این نماد مانع دیده شدن حرم مطهر رضوی بود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، سید هاشم بنی ‌هاشمی امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به مصوبه سال گذشته شورای اسلامی شهر مشهد ، نماد میدان پانزده خرداد با مبانی انقلاب منافات داشته و به این دلیل اقدام به تخریب آن کردیم.

شهردار مشهد اظهارداشت: در طراحی جدید میدان 15 خرداد با توجه به 4 نماد جدیدی که در چهار ضلع میدان طراحی شده ، برای وسط میدان تنها فضای سبز و آبنمای کوچکی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: پس از اینکه رئیس جمهور در مشهد از دستیابی دانشمندان ایرانی به فناوری انرژی هسته ‌ای خبر داد ، تصمیم گرفتیم که یکی از میادین شهر را به نام انرژی هسته ‌ای نامگذاری کنیم که میدان نزدیک به نمایشگاه بین ‌المللی مشهد انتخاب و عملیات اجرایی این میدان را هر چه سریع تر آغاز می کنیم.

