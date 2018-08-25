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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۰۸

آتش سوزی در منطقه حفاظت شده دالانکوه مهار شد

آتش سوزی در منطقه حفاظت شده دالانکوه مهار شد

آتش سوزی در یک هکتار از اراضی مرتعی منطقه حفاظت شده دالانکوه از توابع شهرستان تیران و کرون استان اصفهان با کمک مردم و استفاده از یک فروند بالگرد هوانیروز ارتش مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرپرست واحد حفاظت محیط زیست تیران و کرون  در این باره گفت: این آتش سوزی عصر روز گذشته با مشارکت و همکاری مردم مهار و از گسترش آن در منطقه جلوگیری شد.

مهدی صادقی  افزود: در این عملیات یک فروند بالگرد متعلق به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی نیز برای جابه جایی نیروها و امکانات برای دسترسی سریع به محل آتش سوزی به کار گرفته شد.

وی بیان کرد: ۲ عامل این آتش سوزی دستگیر و برای رسیدگی تحویل مقامات قضایی شهرستان شدند.

وی همچنین از مدیرکل  و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان جهت مدیریت سریع وهماهنگی جهت  انتقال بالگرد به منطقه قدردانی کرد و گفت: ظرفیت های طبیعی و حفاظت شده شهرستان گسترده است و نیاز به مراقبت بیشتر دارد.

وی تاکید کرد: رسیدگی به حوادث و پیشگیری از تخریب مراتع حفاظت شده مستلزم افزایش نیروی انسانی و امکانات در منطقه است.

منطقه حفاظت شده دالانکوه بیش از ۳۳ هزار هکتار وسعت دارد.

این آتش سوزی سومین حادثه در مراتع حفاظت شده شهرستان تیران و کرون در سالجاری است که به دلیل سهل انگاری گردشگران و افراد حاضر در مراتع روی داده است. شهرستان تیران و کرون با بیش از ۷۱ هزار نفر در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

کد مطلب 4383758

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