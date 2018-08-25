آتش سوزی در منطقه حفاظت شده دالانکوه مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر سرپرست واحد حفاظت محیط زیست تیران و کرون در این باره گفت: این آتش سوزی عصر روز گذشته با مشارکت و همکاری مردم مهار و از گسترش آن در منطقه جلوگیری شد.

مهدی صادقی افزود: در این عملیات یک فروند بالگرد متعلق به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی نیز برای جابه جایی نیروها و امکانات برای دسترسی سریع به محل آتش سوزی به کار گرفته شد.

وی بیان کرد: ۲ عامل این آتش سوزی دستگیر و برای رسیدگی تحویل مقامات قضایی شهرستان شدند.

وی همچنین از مدیرکل و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان جهت مدیریت سریع وهماهنگی جهت انتقال بالگرد به منطقه قدردانی کرد و گفت: ظرفیت های طبیعی و حفاظت شده شهرستان گسترده است و نیاز به مراقبت بیشتر دارد.

وی تاکید کرد: رسیدگی به حوادث و پیشگیری از تخریب مراتع حفاظت شده مستلزم افزایش نیروی انسانی و امکانات در منطقه است.

منطقه حفاظت شده دالانکوه بیش از ۳۳ هزار هکتار وسعت دارد.

این آتش سوزی سومین حادثه در مراتع حفاظت شده شهرستان تیران و کرون در سالجاری است که به دلیل سهل انگاری گردشگران و افراد حاضر در مراتع روی داده است. شهرستان تیران و کرون با بیش از ۷۱ هزار نفر در ۴۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.