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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان مطرح کرد؛

ثبت‌نام ۲۰۰ جوان لرستانی برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زا

ثبت‌نام ۲۰۰ جوان لرستانی برای دریافت تسهیلات اشتغال‌زا

خرم‌آباد- مدیرکل ورزش و جوانان لرستان از ثبت‌نام ۲۰۰ جوان در این استان برای دریافت تسهیلات اشتغالزا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور در جلسه هماهنگی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با تاکید بر تسریع در پرداخت این تسهیلات، گفت: لیست ثبت نامی ها و درخواست ها برای تشکیل کانون های کارو زندگی تحویل مسئولان بانک رسالت خواهد شد و از هفته جاری رسما روند بررسی ها و فاز عملی وام آغاز خواهد شد.

وی، گفت:تا کنون ۲۰۰ نفر متقاضی این دوره برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی شده اند و سقف اعتبارات اولیه اعلامی سه میلیارد تومان است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به محدود بودن اعتبارات این تسهیلات، گفت: اگر این تسهیلات در میان جوانان لرستانی به خوبی جواب دهد تلاش خواهیم کرد مرحله دوم نیز در استان اجرایی شود ولی در این مرحله اولویت با شهر و روستاهایی خواهد بود که بیشترین متقاضی را داشته اند.

عزیزپور بیان داشت: در این مرحله پس از تشکیل کانون های کار و زندگی (شهرو روستا) صلاحیت افراد متقاضی از نظر آدرس و محل سکونت، تجهیزات و مدارک آموزشی مرتبط با تسهیلات از طریق کپی کارت ملی، شناسنامه و فیش برق محل سکونت بررسی خواهد شد و در صورت واجد شرایط بودن به بانک مربوطه برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد.

کد مطلب 4383772

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