به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور در جلسه هماهنگی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با تاکید بر تسریع در پرداخت این تسهیلات، گفت: لیست ثبت نامی ها و درخواست ها برای تشکیل کانون های کارو زندگی تحویل مسئولان بانک رسالت خواهد شد و از هفته جاری رسما روند بررسی ها و فاز عملی وام آغاز خواهد شد.

وی، گفت:تا کنون ۲۰۰ نفر متقاضی این دوره برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی شده اند و سقف اعتبارات اولیه اعلامی سه میلیارد تومان است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به محدود بودن اعتبارات این تسهیلات، گفت: اگر این تسهیلات در میان جوانان لرستانی به خوبی جواب دهد تلاش خواهیم کرد مرحله دوم نیز در استان اجرایی شود ولی در این مرحله اولویت با شهر و روستاهایی خواهد بود که بیشترین متقاضی را داشته اند.

عزیزپور بیان داشت: در این مرحله پس از تشکیل کانون های کار و زندگی (شهرو روستا) صلاحیت افراد متقاضی از نظر آدرس و محل سکونت، تجهیزات و مدارک آموزشی مرتبط با تسهیلات از طریق کپی کارت ملی، شناسنامه و فیش برق محل سکونت بررسی خواهد شد و در صورت واجد شرایط بودن به بانک مربوطه برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند شد.