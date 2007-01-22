درآمد دولت از محل واردات خودرو 5 هزار میلیارد ریال تعیین شد

به گزارش خبرنگار"مهر"، در لایحه بودجه سال 86 مبلغ پنج هزار میلیارد ریال درآمد برای دولت از محل حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شد که این رقم در بودجه سال جاری معادل 4 هزارمیلیارد ریال بود.

براساس آمار موجود، دولت در 9 ماهه امسال 2 هزار و 226 میلیارد ریال از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب کرده که این رقم نسبت به رقم مصوب بودجه 74 درصد تحقق نشان می دهد.

در عین حال، میزان درآمد دولت از این محل در نه ماهه سال 84 معادل 771 میلیارد ریال بوده که این رقم در همین مدت در سال جاری با 189 درصد رشد مواجه شده است.