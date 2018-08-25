۳۵ پروژه طی هفته دولت در شهرستان زابل به بهره برداری می رسد

هوشنگ ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۳۵ پروژه در سطح شهرستان زابل با اعتباری بالغ بر ۱۲میلیاردتومان طی هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه با افتتاح این طرح ها بالغ بر ۴۵۰ نفر ایجاد اشتغال می شود، ادامه داد: این پروژه ها در قالب طرح های عمرانی، فرهنگی، بهداشتی درمانی و خدماتی و تولیدی است.

فرماندار ویژه زابل افزود: شهیدان رجایی و با هنر نماد خدمت صادقانه در نظام اسلامی هستند و همه مسئولان باید از این بزرگواران الگو برداری کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه هفته دولت فرصتی مغتنمی است تا همه ادارات گزارش عملکرد یک ساله خود را به مردم ارائه دهند، گفت: قطعا رسانه ها نقش مهمی را در انتقال گزارش عملکرد دولت به مردم برعهده دارند.