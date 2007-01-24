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۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۸:۰۶

ثبت نام در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز فردا پایان می یابد

مهلت ثبت نام در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جزیره کیش فردا پایان می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام در واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جزیره کیش از پایان دی ماه آغاز شده و تا پنجم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جزیره کیش برای نیمسال دوم سال تحصیلی 86 - 85 در رشته های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در مقطع دکتری حرفه ای و در رشته های تغذیه و فیزیوتراپی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.

داشتن دیپلم کامل متوسطه و پیش دانشگاهی (برای داوطلبان نظام جدید) با معدل چهار ساله حداقل 15 و یا مدرک دیپلم متوسطه نظام قدیم با حداقل معدل کل 15 در رشته های علوم تجربی و ریاضی و فنی از جمله شرایط پذیرش دانشجویان است.

همچنین معدل دروس اختصاصی 4 سال آخر تحصیلی فیزیک، شیمی و زیست شناسی نباید از نمره 15 کمتر باشد.

همچنین دارا بودن حداقل نمره زبان انگلیسی در آزمون تافل برای دکتری حرفه ای 550 و برای کارشناسی 500 ، آزمون IELTS برای دکتری حرفه ای 5/5 و برای کارشناسی 5 و آزمون Tolimo برای دکتری حرفه ای 550 و برای کارشناسی 500 است.

در صورت نداشتن مدرک رسمی این سه آزمون از داوطلبان امتحان تعیین سطح زبان به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 438387

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