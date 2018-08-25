کیفیت در خرید راهبردی خدمات سلامت نباید فراموش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ رامزی، با اشاره به اینکه مدیریت موثر، عامل کلیدی بهبود اثربخشی و عدالت است، افزود: متولیان بخش سلامت از جمله بیمه ها می توانند با وضع قوانین و مقررات ، گام های اساسی در کاهش معضلاتی همچون نحوه خرید خدمات سلامت، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و افزایش کارایی سیستم بردارند.

وی در خصوص استفاده عادلانه و اثربخش تر از منابع بیان کرد: همه کشورها می توانند کارایی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهند و به واسطه آن منابع را برای تسریع حرکت به سوی تحقق پوشش همگانی آزاد سازند.

رامزی ادامه داد: به اینکه پراکندگی منابع منجر به ایجاد مشکلاتی در تجمیع آنها و کاهش اثربخشی فرایند خرید و ارائه خدمات می شود.

وی با تاکید بر اینکه خرید راهبردی و عقد قرارداد برای خرید خدمات سلامت در حرکت سریع تر به سوی پوشش همگانی کمک می کند، اما هرگز نباید کیفیت را نادیده گرفت، افزود: لازم است مقامات مسئول در تخصیص منابع مالی برای خرید و یا عقد قرارداد جهت خرید خدمات سلامت، ارزش پول رایج، اثربخشی امور و آگاهی از نیازهای مردم را مد نظر قرار دهند.

رامزی ادامه داد: این امر مستلزم وجود سیستم های اطلاعاتی مناسب و همچنین مدیریت ، تجزیه و تحلیل عمیق اطلاعات است. تشخیص صحیح نیازهای سلامت جامعه، الگوهای پرداختی و اثربخشی مداخلات بر هزینه ها نیز باعث ارتقای کیفیت و کارایی خرید راهبردی می شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت موثر، عامل کلیدی بهبود اثربخشی و عدالت است، گفت: اگرچه در خارج از بخش سلامت دستورالعمل هایی برای مدیریت خوب مانند مدیریت مالی و نظارت تنظیم شده است، اما این دلیل لازم و کافی برای عدم پیشگامی بخش سلامت در این عرصه نیست. متولیان بخش سلامت از جمله بیمه ها می توانند با وضع قوانین و مقررات ، گام های اساسی در کاهش معضلاتی همچون نحوه خرید خدمات سلامت، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و افزایش کارایی سیستم بردارند.