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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

معاون بیمه سلامت مطرح کرد؛

کیفیت در خرید راهبردی خدمات سلامت نباید فراموش شود

کیفیت در خرید راهبردی خدمات سلامت نباید فراموش شود

معاون برنامه ریزی توسعه و مدیریت سازمان بیمه سلامت، گفت: خرید راهبردی و عقد قرارداد برای خرید خدمات سلامت در حرکت سریع تر به سوی پوشش همگانی کمک می کند، اما هرگز نباید کیفیت را نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ رامزی، با اشاره به اینکه مدیریت موثر، عامل کلیدی بهبود اثربخشی و عدالت است، افزود: متولیان بخش سلامت از جمله بیمه ها می توانند با وضع قوانین و مقررات ، گام های اساسی در کاهش معضلاتی همچون نحوه خرید خدمات سلامت، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و افزایش کارایی سیستم بردارند.

وی در خصوص استفاده عادلانه و اثربخش تر از منابع بیان کرد: همه کشورها می توانند کارایی را تا حد بسیار زیادی افزایش دهند و به واسطه آن منابع را برای تسریع حرکت به سوی تحقق پوشش همگانی آزاد سازند.

رامزی ادامه داد: به اینکه پراکندگی منابع منجر به ایجاد مشکلاتی در تجمیع آنها و کاهش اثربخشی فرایند خرید و ارائه خدمات می شود.

وی با تاکید بر اینکه خرید راهبردی و عقد قرارداد برای خرید خدمات سلامت در حرکت سریع تر به سوی پوشش همگانی کمک می کند، اما هرگز نباید کیفیت را نادیده گرفت، افزود: لازم است مقامات مسئول در تخصیص منابع مالی برای خرید و یا عقد قرارداد جهت خرید خدمات سلامت، ارزش پول رایج، اثربخشی امور و آگاهی از نیازهای مردم را مد نظر قرار دهند.

رامزی ادامه داد: این امر مستلزم وجود سیستم های اطلاعاتی مناسب و همچنین مدیریت ، تجزیه و تحلیل عمیق اطلاعات است. تشخیص صحیح نیازهای سلامت جامعه، الگوهای پرداختی و اثربخشی مداخلات بر هزینه ها نیز باعث ارتقای کیفیت و کارایی خرید راهبردی می شود.

وی  با تاکید بر اینکه مدیریت موثر، عامل کلیدی بهبود اثربخشی و عدالت است، گفت: اگرچه در خارج از بخش سلامت دستورالعمل هایی برای مدیریت خوب مانند مدیریت مالی و نظارت تنظیم شده است، اما این دلیل لازم و کافی برای عدم پیشگامی بخش سلامت در این عرصه نیست. متولیان بخش سلامت از جمله بیمه ها می توانند با وضع قوانین و مقررات ، گام های اساسی در کاهش معضلاتی همچون نحوه خرید خدمات سلامت، ارتقای کیفیت ارائه خدمات و افزایش کارایی سیستم بردارند.

کد مطلب 4383971
مهناز قربانی مقانکی

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