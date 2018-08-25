حضور گسترده هنرمندان استان در نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، فرشاد به آفرین ضمن اعلام این خبر، گفت: نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران از ۳ لغایت ۹ شهریور ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه که بیست و هشتمین دوره از نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران محسوب می شود، میزبان هنرمندان صنایع دستی استان در رشته های مختلف هنری اعم از ورنی بافی، چاپ باتیک، سفال و سرامیک، حکاکی روی فلز، تولیدات چرمی دست دوز، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، معرق و مشبک چوپ، رو دوزی های سنتی، شیشه گری فوتی، زیور آلات سنتی، خواهد بود.

به آفرین در پایان خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی با ۲۵ غرفه در این نمایشگاه حضور خواهد یافت که این غرفه ها در سالن های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۲۵ مستقر خواهند بود.

گفتنی است نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران از ۳ لغایت ۹ شهریور سال جاری همزمان با نمایشگاه بین المللی فرش برگزار خواهد شد، علاقمندان می توانند در روزهای مذکور از ساعت ۱۰ الی ۱۸ جهت بازدید به محل نمایشگاه بین المللی تهران مراجعه کنند.