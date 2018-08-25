توقیف ۴ دستگاه کانتینر حامل پارچه قاچاق در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی بهدانی فرد با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی استان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی دریافتند، افرادی سودجو بهصورت شبکهای و سازمانیافته قصد خارج کردن تعداد ۴ کانتینر پارچه قاچاق از طریق مبادی رسمی را دارند بنابراین شناسایی و پیگیری موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار خود قراردادند.
وی افزود: مأموران با اقدامات فنی و شگردهای پلیسی، ۴ دستگاه کانتینر حامل پارچههای قاچاق را در یکی از مبادی خروجی شهر بندرعباس شناسایی و آنها را متوقف کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بررسی تکمیلی مشخص شد کانتینرهای مذکور حامل پارچه قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی میباشند.
بهدانی فرد با بیان اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر اعلام کارشناسان ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این زمینه ۹ متهم دستگیر و به دادسرا معرفی شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه پدیده قاچاق به اقتصاد کشور ضربه میزند، اظهار کرد: تمام سعی و تلاش پلیس بر این است با همکاری و همدلی مردم و دیگر سازمانهای مرتبط بتواند این پدیده را به حداقل رساند، محلهای دپو قاچاق را شناسایی و بهصورت ریشهای این آسیب و معضل را برطرف کند.
نظر شما