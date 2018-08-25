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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۳

مسئول انجمن سینمای جوان سنقر عنوان کرد

برگزاری دومین جشنواره کارگاههای سینمای حرفه ای در سنقر

برگزاری دومین جشنواره کارگاههای سینمای حرفه ای در سنقر

کرمانشاه_ مسئول انجمن سینمای جوان سنقر از برگزاری دومین جشنواره کارگاههای سینمای حرفه ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: دومین جشنواره کارگاههای سینمای حرفه ای از ۳۱ مرداد آغاز و به مدت ۷ روز ادامه دارد.

مسئول انجمن سینمای جوان سنقر افزود: هدف از برگزاری این کارگاه هدایت جوانان به سمتی است که بتوانند یک قدم به سمت حرفه ای بودن حرکت کنند و به درآمد زایی فکر نکنند چنانچه در دوره قبل ۷ نفر از هنرجویان به صورت حرفه ای وارد سینما شدند.

وی افزود: این کارگاه در شهرستان سنقر با حضور ۴۰ هنرجو از سراسر کشور و اساتید مطرح کشوری در حال برگزاری است.

ایده‌پرداز و مسئول برگزاری کارگاه سینمای حرفه‌ای خاطر نشان کرد: پس از ۷ روز هنرجویان ۴۸ ساعت فرصت دارند که یک فیلم کوتاه بسازند و در روز اختتامیه توسط هنرجویان داوری می شود و فیلم های برتر برای فیلم های بعدی حمایت می شوند.

وی با بیان اینکه از استان کرمانشاه ۳ نفر در این کارگاه حضور دارند گفت: از ۲ سال پیش این مدل را بررسی کردیم و ساز و کارها را عنوان کردیم.

اصلانی تصریح کرد: برای برگزاری این کارگاه حدود ۳ میلیارد تومان هزینه لازم بود که با حمایت های اساتید و اسپانسرها توانستیم ۳۷ میلیون تومان اعتبار بدست آوریم.

وی با انتقاد از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و شهرستان سنقر گفت: در راستای برگزاری این کارگاه با توجه به درخواستهای مکرر اما هیچ حمایت مالی از ما نکردند.

در ادامه این نشست کاظم بایرام بخش یکی از اساتید کارگاه خاطر نشان کرد: برای انتقال تجربیات به صعب العبور ترین نقاط نیز خواهم رفت.

وی با بیان اینکه باید برای ساخت یک فیلم متحد و علمی عمل کنیم افزود: باید از این کارگاههای هنری حمایت شود چرا که ایران باید به وسیله هنر به سایر نقاط جهان معرفی شود.

میترا عبدی مدیر برگزاری کارگاه هم در ادامه بیان داشت: فراخوان این کارگاه از طریق تبلیغات در فضای مجازی صورت گرفت که طی آن ۳۰۰ هزار نفر بازدید کننده داشت.

وی افزود: در این کارگاه ۱۴ استاد برتر کشوری دعوت به همکاری شدند که انتظار داریم از این کارگاهها خروجی هنرمند داشته باشیم.

وی یادآور شد: در این کارگاه هنرمندان حتی همدیگر را به لحاظ مالی حمایت کردند تا هنرمندان از زابل تا سنقر برای شرکت در کارگاه سختی های راه را تحمل کنند.

کد مطلب 4383989

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