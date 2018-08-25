برگزاری دومین جشنواره کارگاههای سینمای حرفه ای در سنقر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: دومین جشنواره کارگاههای سینمای حرفه ای از ۳۱ مرداد آغاز و به مدت ۷ روز ادامه دارد.

مسئول انجمن سینمای جوان سنقر افزود: هدف از برگزاری این کارگاه هدایت جوانان به سمتی است که بتوانند یک قدم به سمت حرفه ای بودن حرکت کنند و به درآمد زایی فکر نکنند چنانچه در دوره قبل ۷ نفر از هنرجویان به صورت حرفه ای وارد سینما شدند.

وی افزود: این کارگاه در شهرستان سنقر با حضور ۴۰ هنرجو از سراسر کشور و اساتید مطرح کشوری در حال برگزاری است.

ایده‌پرداز و مسئول برگزاری کارگاه سینمای حرفه‌ای خاطر نشان کرد: پس از ۷ روز هنرجویان ۴۸ ساعت فرصت دارند که یک فیلم کوتاه بسازند و در روز اختتامیه توسط هنرجویان داوری می شود و فیلم های برتر برای فیلم های بعدی حمایت می شوند.

وی با بیان اینکه از استان کرمانشاه ۳ نفر در این کارگاه حضور دارند گفت: از ۲ سال پیش این مدل را بررسی کردیم و ساز و کارها را عنوان کردیم.

اصلانی تصریح کرد: برای برگزاری این کارگاه حدود ۳ میلیارد تومان هزینه لازم بود که با حمایت های اساتید و اسپانسرها توانستیم ۳۷ میلیون تومان اعتبار بدست آوریم.

وی با انتقاد از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و شهرستان سنقر گفت: در راستای برگزاری این کارگاه با توجه به درخواستهای مکرر اما هیچ حمایت مالی از ما نکردند.

در ادامه این نشست کاظم بایرام بخش یکی از اساتید کارگاه خاطر نشان کرد: برای انتقال تجربیات به صعب العبور ترین نقاط نیز خواهم رفت.

وی با بیان اینکه باید برای ساخت یک فیلم متحد و علمی عمل کنیم افزود: باید از این کارگاههای هنری حمایت شود چرا که ایران باید به وسیله هنر به سایر نقاط جهان معرفی شود.

میترا عبدی مدیر برگزاری کارگاه هم در ادامه بیان داشت: فراخوان این کارگاه از طریق تبلیغات در فضای مجازی صورت گرفت که طی آن ۳۰۰ هزار نفر بازدید کننده داشت.

وی افزود: در این کارگاه ۱۴ استاد برتر کشوری دعوت به همکاری شدند که انتظار داریم از این کارگاهها خروجی هنرمند داشته باشیم.

وی یادآور شد: در این کارگاه هنرمندان حتی همدیگر را به لحاظ مالی حمایت کردند تا هنرمندان از زابل تا سنقر برای شرکت در کارگاه سختی های راه را تحمل کنند.