سایه تنهایی و غم بر سر شادترین کشورهای جهان/افسردگی چالش جهانی

بهگزارش خبرنگار مهر، در بیشتر نظرسنجیهای انجامشده در زمینه شادترین کشورهای جهان، همواره کشورهای منطقه اسکاندیناوی و اروپای شمالی بالاترین جایگاه را در میان کشورهای شاد جهان داشتهاند.
سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، نیز از جمله سازمانهایی هستند که با بررسی شاخصهای خوشبختی، میزان رضایت افراد از زندگی فردی و اجتماعی را مورد مطالعه قرار میدهند. در سال جاری نیز کشور فنلاند جایزه جهانی برترین کشور شاد جهان را دریافت کرد.
اما اگر این نظرسنجیها را بهطور عمیقتر بررسی کنیم، در مییابیم که قشر عظیمی از جوانان و زنان ساکن این کشورها در پشت نقابی از جایزههای جهانی کشورهای شاد پنهان شدهاند.
بهطوری که بسیاری از ساکنان کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد، ایسلند و حتی فنلاند از تنهایی، افسردگی، فشارهای روانی و استرس رنج میبرند.
براساس گزارش موسسه تحقیقاتی خوشبختی در کپنهاگ، ۱۲.۳ درصد از مردم کشورهای اروپای شمالی، نهتنها در زندگی خود احساس خوشبختی نمیکنند بلکه از زندگی خود رنج میبرند. بهعلاوه این رقم در میان افراد ۱۸ تا ۲۳ سال، ۱۳.۵ درصد است.
براساس این آمار، ۱۳.۸ درصد از مردان سوئدی از زندگی خود رضایت نداشته و همواره احساس ناراحتی میکنند. این رقم درمیان زنان اهل سوئد بیشتر بوده و از وضعیت بدتری برخوردار است، بهطوریکه ۱۹.۵ درصد از زنان سوئدی در زندگی خود احساس شادی نکرده و احساس خوشبختی نمیکنند.
اما بهغیر از جوانان، گروه دیگری از مردم ساکن کشورهای شمال اروپا نیز همواره در زندگی خود احساس ناراحتی میکنند. این قشر شامل افراد مسن با میانگین سنی ۸۰ سال بوده که بهدلیل تنهایی و مشکلات فیزیکی در زندگی خود با مشکلات و رنجها مبارزه میکنند.
مایکل بیرکجی عضو موسسه تحقیقاتی خوشبختی کپنهاگ و یکی از نویسندگان این گزارش، معتقد است که سطح استرس و تنهایی جوانان غربی روند رو به رشدی را در پیش گرفته و نسبت به سالهای گذشته بسیار افزایش یافته است.
تنهایی و مشکلات روانی، دامنگیر جوانان غربی
بهعقیده این محقق، احساس تنهایی و استرس در میان جوانان غربی هر روز بیشتر میشود. بهطوری که این مشکل عامل ایجاد تنشها و مشکلات روانی در میان جوانان شده است. بهگفته این نویسنده، تنهایی و بیماریهای روانی ناشی از آن، به یک بیماری روانی اپیدمی درمیان جوانان اروپایی تبدیل شده است.
براساس مطالعات انجامشده، استرس، افسردگی، اضطراب، خودآزاری، و مصرف داروهای ضد افسردگی ازجمله شایعترین مشکلات سلامت روانی در میان جوانان اروپایی است.
این موضوع حتی در فنلاند که در سال ۲۰۱۸ بهعنوان شادترین کشور جهان انتخاب شد نیز بهشدت دیده میشود. بهطوریکه عامل یک سوم از مرگهای رده سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در این کشور، خودکشی است.
براساس گزارشات، وضعیت سلامت روان در کشورهای اروپا از شرایط بسیار بدی برخوردار است. بهطوریکه در نروژ طی یک دوره ۵ ساله، روند مقابله با مشکلات روانی جوانان ۴۰ درصد افزایش یافته است.
در دانمارک نیز ۱۸.۳ درصد از جوانان بین ۱۶ تا ۲۴ سال از مشکلات روانی رنج میبرند. این آمار درمیان مردان حدود ۱۲.۹ درصد و درمیان زنان دانمارکی از درصد بیشتری برخوردار بوده و به ۲۳.۸ درصد میرسد.
بهگفته کارشناسان، یکی از علل اصلی تنهایی و افسردگی جوانان غربی، استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی است. چراکه با روی آوردن جوانان به اینترنت و شبکههای اجتماعی بهتدریج فرد به انزوا و تنهایی تمایل پیدا کرده و از همنشینی با افراد جامعه کنارهگیری میکند.
براساس مطالعات انجام شده، گروه دیگری از مردم غربی نیز از مشکلات سلامت روانی رنج میبرند. این قشر شامل افرادی که در زندگی خود با مشکلاتی از جمله بیکاری، درآمد ناکافی و مشکلات معیشتی روبرو هستند، است.
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