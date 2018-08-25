به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، سهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم جهان که موفق به شکستن رکورد در بازی های آسیایی و کسب مدال طلای این وزن شد، گفت: تمام تلاشم را کردم تا بتوانم رکورد را بشکنم. البته من در دو ضرب هم خوب بودم اما در لحظات آخر بالا که می زدم بر می گشت.

وی ادامه داد: من این وزنه ها را در تمرینات زده بودم اما متاسفانه در این مسابقه نشد البته اشکالی ندارد، درکورد دو ضرب هم‌ دست خودم بود.



مرادی درباره عملکرد کیانوش رستمی گفت: من حواسم به وزنه های خودم بود. کیانوش حرفه ای و وزنه بردار بزرگی است و باید به او احترام بگذاریم.