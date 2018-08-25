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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

سهراب مرادی: وزنه‎های انتخابی را در تمرینات بالای سر برده بودم

سهراب مرادی: وزنه‎های انتخابی را در تمرینات بالای سر برده بودم

ملی‎پوش دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه‎برداری کشورمان پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی گفت: همه این رکوردها را در تمرینات زده بودم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، سهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹۴ کیلوگرم جهان که موفق به شکستن رکورد در بازی های آسیایی و کسب مدال طلای این وزن شد، گفت: تمام تلاشم را کردم تا بتوانم رکورد را بشکنم. البته من در دو ضرب هم خوب بودم اما در لحظات آخر بالا که می زدم بر می گشت.

وی ادامه داد: من این وزنه ها را در تمرینات زده بودم اما متاسفانه در این مسابقه نشد البته اشکالی ندارد، درکورد دو ضرب هم‌ دست خودم بود.

مرادی درباره عملکرد کیانوش رستمی گفت: من حواسم به وزنه های خودم بود. کیانوش حرفه ای و وزنه بردار بزرگی است و باید به او احترام بگذاریم.

کد مطلب 4384005
ساناز سلیمان آبادی

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