به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن میرقیصری در حاشیه مانور موتورسواران قانونمند در قم، اظهار داشت: این مانور به همت پلیس راهور استان و با پیام «رعایت قوانین و مقررات و استفاده از کلاه ایمنی» برگزار می‌شود.

وی در ادامه با بیان این که در ۵ ماهه نخست سال جاری موتورسواران ۵۲ درصد از تصادفات در قم را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: ۸۶ درصد از موتورسواران فاقد گواهینامه بودند که متحمل جراحات و صدمات بالایی شده‌اند.

سرپرست پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قم سپس اجرای مانور موتور سواران قانونمند را در راستای فرهنگ سازی و در جهت کاهش تصادفات در استان قم برشمرد.

سرهنگ میرقیصری با بیان این که تاکید برای استفاده از کلاه ایمنی برای حفظ جان موتورسوار است، تصریح کرد: در ۵ ماهه نخست سال جاری موتورسواران ۱۵ تا ۱۸ سال، بیشترین مجروحان حوادث رانندگی در قم را تشکیل داده که فاقد گواهینامه بوده‌اند.

سرپرست پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان با بیان این که آرزوی پلیس شهر بدون حادثه رانندگی است، بیشترین علت تصادفات موتورسواران را در قم عدم توجه به جلو، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عبور از چراغ قرمز و حرکت در جهت خلاف مسیر عنوان کرد.

کشف محموله لوازم التحریر قاچاق در قم

رئیس پلیس آگاهی استان قم از کشف محموله یک و نیم میلیارد ریالی لوازم التحریر قاچاق در قم خبر داد.

سرهنگ احمد کرمی اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه راننده یک دستگاه کامیون کشنده قصد دارد محموله لوازم التحریر قاچاق را از یک استان جنوبی و با عبور از محور مواصلاتی قم - تهران منتقل کند، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران آگاهی این استان قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضائی، کارآگاهان به محل‌های مورد نظر اعزام و پس از کنترل تردد خودروهای عبوری، سرانجام کامیون مورد نظر را شناسایی و متوقف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم افزود: بنا به اظهارات راننده کامیون، خودرو حامل لوازم خرازی از گمرک به مقصد تهران است بر همین اساس وی، یک برگ تصویر پروانه حمل کالا و تصویر یک برگ توزین را به کارآگاهان ارائه کرد.

سرهنگ کرمی خاطرنشان کرد: با راهنمایی راننده، صاحب کالا شناسایی و با حضور وی کانتینر تخلیه شده و با شمارش کالاها و ارسال نمونه به گمرک قم کارشناسان محموله لوازم التحریر را به ارزش ۱۵۸ میلیون تومان اعلام که با اسناد مورد نظر مطابقت ندارد.

رئیس پلیس آگاهی استان قم در خاتمه گفت: متهمان به همراه پرونده متشکله برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.