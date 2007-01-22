استقرار موشکهای آمریکا در شرق اروپا تهدیدی برای روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ژنرال "ولادیمیر پوپفکین"فرمانده تیپ نظامی روسیه در امر فناوری فضایی می گوید : اقدام آمریکا برای استقرار یک سیستم دفاعی موشکی در جمهوری چک و لهستان که در مرزهای شرقی روسیه هستند تهدیدی آشکار و روشن برای این کشور به شمار می رود.

وی همچنین این ادعای آمریکا را نیز رد کرد که گفته است این سیستم ها مانعی در برابر تهدید های موشکی ایران و کره شمالی است.

پوپفکین افزود: گمان نمی رود که تهدید های موشکی ایران و کره شمالی بتواند به لهستان و جمهوری چک برسد و رادارهایی که در این دو کشور اروپایی مستقر می شود می تواند تاسیسات موشکی مستقر در مرکز روسیه و ناوگان شمالی را تحت نظارت خود داشته باشد.

آمریکا قرار است بر اساس سیستم جدید ، 10 موشک ره گیر و یک سیستم راداری را در جمهوری چک و لهستان مستقر کند.

روز شنبه "میرک توپولانک" نخست وزیر جمهوری چک از درخواست رسمی آمریکا برای استقرار این موشکها در خاک این جمهوری خبر داد.

درخواست آمریکا از چک علاوه بر مخالفت روسیه با مخالفت افکار عمومی و همچنین گروههای مخالف دولت در این جمهور نیزمواجه شده است.

این سیستم موشکی اولین سیستم آمریکا در نوع خود درخارج از مرزهای این کشور است و روسیه ضمن مخالفت با این اقدام، از آن به عنوان عامل برهم زننده توازن استراتژیک در اروپا به ویژه در مرزهای شرقی خود یاد کرده و بر این باور است که این اقدام سبب بروز یک مسابقه تسلیحاتی جدید خواهد شد.