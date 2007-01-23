کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی پروتئین ها برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران گفت : ارتقاء دانش و مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، روش های اندازه گیری پروتئین و الکتروفوز تک بعدی از مباحثی است که در این کارگاه بررسی شد.



رستمی با اشاره به اینکه پیشرفت بیولوژی سلولی و مولکولی در اکثر کشورهای جهان موجب قرار گرفتن علم بیوتکنولوژی پروتئین ها در زمره فناوری های نوین شده است، گفت : هم اکنون دهه بیوتکنولوژی جای خود را به دهه پروتئومیک داده و آموزش افراد متخصص کشور به منظور همگام شدن با سایر کشورها ضروری است.