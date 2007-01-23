  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۱۷

/ در دانشگاه مازندران /

کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی پروتئین ها برگزار شد

اولین کارگاه از سری کارگاه های زنجیره ای بیوتکنولوژی پروتئین ها در دانشگاه علوم پایه دانشگاه مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران گفت : ارتقاء دانش و مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، روش های اندازه گیری پروتئین و الکتروفوز تک بعدی از مباحثی است که در این کارگاه بررسی شد.

رستمی با اشاره به اینکه پیشرفت بیولوژی سلولی و مولکولی در اکثر کشورهای جهان موجب قرار گرفتن علم بیوتکنولوژی پروتئین ها در زمره فناوری های نوین شده است، گفت : هم اکنون دهه بیوتکنولوژی جای خود را به دهه پروتئومیک داده و آموزش افراد متخصص کشور به منظور همگام شدن با سایر کشورها ضروری است.

کد مطلب 438406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها