کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی پروتئین ها برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران گفت : ارتقاء دانش و مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، روش های اندازه گیری پروتئین و الکتروفوز تک بعدی از مباحثی است که در این کارگاه بررسی شد.
رستمی با اشاره به اینکه پیشرفت بیولوژی سلولی و مولکولی در اکثر کشورهای جهان موجب قرار گرفتن علم بیوتکنولوژی پروتئین ها در زمره فناوری های نوین شده است، گفت : هم اکنون دهه بیوتکنولوژی جای خود را به دهه پروتئومیک داده و آموزش افراد متخصص کشور به منظور همگام شدن با سایر کشورها ضروری است.
اولین کارگاه از سری کارگاه های زنجیره ای بیوتکنولوژی پروتئین ها در دانشگاه علوم پایه دانشگاه مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران گفت : ارتقاء دانش و مهارت های اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، روش های اندازه گیری پروتئین و الکتروفوز تک بعدی از مباحثی است که در این کارگاه بررسی شد.
کد مطلب 438406
نظر شما