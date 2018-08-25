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۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

نمایشگاه خوشنویسی در حافظیه برپا شد

نمایشگاه خوشنویسی در حافظیه برپا شد

شیراز- نمایشگاه خوشنویسی عید تا عید در مجموعه حافظیه برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس، نمایشگاه عید تا عید، شامل آثار خوشنویسی و نقاشیخط مرتضی کشاورز هنرمند خوشنویس در آرامگاه حافظیه شیراز شروع به کار کرد.

نمایشگاه عید تا عید به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر شامل آثار خوشنویسی و نقاشیخط مرتضی کشاورز هنرمند خوشنویس در آرامگاه حافظیه شیراز برپا شد.

در این نمایشگاه ۱۷ اثر شکسته نستعلیق و نقاشیخط با کتابت آیات قرآن مجید، اشعار حافظ، سعدی و دیگرشاعران انتخاب شده است.

این نمایشگاه تا چهارشنبه ۷ شهریور از ساعت ۱۸ الی ۲۲ با حضور صاحب اثر دائر است.

کد مطلب 4384072

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