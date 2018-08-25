تکریم شخصیت های برجسته در زمان حیات الگوسازی برای نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری روز شنبه در مراسم آغاز هفته فرهنگی قزوین و در مراسم آیت الله روح افزا گرامیداشت آیت الله حاج شیخ علی محمد تاکندی که در سالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد اظهارداشت: روز قزوین را با محور توسعه گردشگری خلاقانه و تقویت نشاط اجتماعی در قالب هفته فرهنگی قزوین برگزار می کنیم و برنامه های متنوعی در این ایام پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: ایجاد درآمدهای پایدار با توسعه گردشگری محقق می شود و هفته فرهنگی قزوین فرصتی برای معرفی توانمندی های قزوین و شکوفایی توانمندی های مختلف آن است.

سرانه برنامه های فرهنگی در مناطق کم برخوردار بیشتر می شود

شهردار قزوین بیان کرد: امسال در صددیم تا برنامه های فرهنگی در مناطق کم برخوردار و حاشیه ای را افزایش دهیم تا همه بتوانند از برنامه های شاد فرهنگی استفاده کنند و سرانه فعالیتهای فرهنگی در این مناطق بالا برود.

صفری گفت: تجلیل از نخبگان، شخصیت های علمی، دینی، قرآنی و فرهیختگان استان، برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی و دهها برنامه متنوع فرهنگی از ویژه برنامه های هفته فرهنگی قزوین است.

وی در ادامه افزود: تجلیل از آیت الله تاکندی در واقع تجلیل از اخلاق و مقام علمی دانشمندان و روحانیون بزرگواری است که در مسیر علمی گام برداشته اند و امیدواریم دستگاههای فرهنگی و رسانه ملی هم این مفاخر را مورد توجه قرار دهند و تکریم کنند.

شهردار قزوین اظهارداشت: تمدنها از سه بخش جهان اشخاص، جهان اشیا و جهان اندیشه تشکیل شده اند و انحطاط نظام ها معمولا از جایی آغاز می شود که سرمایه ارزشمند انسانی مورد بی مهری و کم توجهی قرار بگیرد.

مفاخر بزرگترین سرمایه اجتماعی است

وی افزود: اسنانهای فرهیخته سرمایه ارزشمند ما هستند که باید در جامعه تکریم شوند و مورد احترام قرار گیرند و به نسل جوان برای الگوسازی نیز معرفی شوند.

آیت الله علی محمد تاکندی از عالمان مبارز و بزرگواری است که در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی در قزیه دتاکند از توابع قاقازان تاکستان دیده به جهان گشود و درسال ۱۳۲۶ وارد حوزه علمیه قزومین و مشغول تحصیل علوم دینی شد.

در ادامه این مراسم از کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق نوشته آیت الله محمدی تاکندی و تمبر یادبوداین شخصیت دانشگاهی و حوزوی رونمایی شد.

ایت الله علی محمدی تاکندی در سال ۱۳۳۳ پس از اتمام دروس لمعتین در قزوین به حوزه علمیه قم رفت و برای تکمیل سطح در محضر ایت الله منتظری، ایت الله اردبیلی، ایت الله سبحانی، ایت الله اعتمادی و ایت الله سلطانی و مکارم شیرازی کسب فیض کرد.

وی در سال ۱۳۳۶ در محضر امام خمینی شروع به تحصیل درس تفسیر و در محضر علامه طباطبایی درس فلسفه و خارج فقه در نزد ایت الله بروجردی کسب فیض کرد و در سال ۱۳۵۱ شروع به فعالیتهای عمرانی در روستاهای استان کرد.

تدریس دروس خارج فقه درحوزه علمیه قزوین، انتخاب از سوی مردم به عنوان نماینده مجلس خبرگارن رهبری در سال ۱۳۷۷ از دیگر فرازهای زندگی روحانی مبارز آیت الله تاکندی است.

از این عالم جلیل القدر آثار مکتوب متعددی برجای مانده است که داستانهای روح فزا، نامه روح فزا، خاطرات و حکایات روح فزا و عسل و مثل از دیگر آثار آیت الله محمدی تاکندی است.

برگزاری مراسم بزرگداشت و گرامیداشت شخصیت های برجسته علمی، دینی و حوزوی در زمان حیات از کارهای ارزشمندی است که توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین چند سالی است رایج شده است.