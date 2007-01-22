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۲ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۳۲

علامه فضل الله در دیدار با سفیر ایران :

ثبات کشورهای اسلامی با تقویت روابط آنها بدست می آید

ثبات کشورهای اسلامی با تقویت روابط آنها بدست می آید

علامه محمد حسین فضل الله از مراجع شیعه لبنان بر اهمیت تقویت روابط کشورهای اسلامی برای رسیدن به ثبات و توسعه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، علامه فضل الله این مطلب را در جریان دیدار و گفتگو با "محمد رضا شیبانی" سفیر ایران در لبنان بیان داشت.

شیبانی و علامه فضل الله تحولات منطقه ای به ویژه مسئله هسته ای ایران و قطعنامه اخیر ضد ایرانی شورای امنیت و نیز سفر اخیر فرستاده ایران به عربستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

علامه فضل الله در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط بین همه کشورهای اسلامی بویژه ایران و همسایگانش در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه ای و رشد و شکوفایی آن تاکید کرد.

در این دیدارهمچنین اوضاع لبنان وعراق بررسی و بر اهمیت محدود کردن اختلافات در مسائل سیاسی و پرهیز از تشدید مواضع و جلوگیری از بروز فتنه در جهان اسلام تاکید شد.

کد مطلب 438408

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