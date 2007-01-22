ثبات کشورهای اسلامی با تقویت روابط آنها بدست می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، علامه فضل الله این مطلب را در جریان دیدار و گفتگو با "محمد رضا شیبانی" سفیر ایران در لبنان بیان داشت.

شیبانی و علامه فضل الله تحولات منطقه ای به ویژه مسئله هسته ای ایران و قطعنامه اخیر ضد ایرانی شورای امنیت و نیز سفر اخیر فرستاده ایران به عربستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

علامه فضل الله در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط بین همه کشورهای اسلامی بویژه ایران و همسایگانش در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه ای و رشد و شکوفایی آن تاکید کرد.

در این دیدارهمچنین اوضاع لبنان وعراق بررسی و بر اهمیت محدود کردن اختلافات در مسائل سیاسی و پرهیز از تشدید مواضع و جلوگیری از بروز فتنه در جهان اسلام تاکید شد.