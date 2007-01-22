در برگزاری مراسم دهه فجر به شان و منزلت ماه محرم توجه شود

به گزارش خبرنگار مهر درزنجان، کی قباد علی بابایی امروز در جلسه ستاد دهه فجر استان زنجان اظهارداشت: مسئولان باید در تبیین این مهم که انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته از نهضت عاشورا است تلاش کنند.

وی انقلاب اسلامی ملت ایران و قیام عاشورا را دارای پیوند ها واشتراکات فراوان دانست وافزود: دستاوردهای امروز ملت ایران، حاصل مقاومت آنان در برابر توطئه های دشمنان با بهرگیری ازقیام عاشورا است.

علی بابایی با بیان اینکه ایام ‌الله دهه‌ مبارک فجر مایه افتخار و هویت ملی هرایرانی آزاده است، گفت: ایرانیان سرافراز به دستاوردهای انقلاب خود افتخارمی‌کنند و به ‌ارزشهای آن پایبند هستند.

وی با تاکید بر ضرورت انتقال پیام و دستاوردهای نهضت اسلامی مردم ایران به نسل‌های آینده، تصریح کرد: همه‌ مردم ومسئولان باید جهت تحقق این امر مهم، تلاش مضاعف کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای استان نیز باید کلیه امکانات خود را جهت حضور گسترده‌ مردم در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب و آئین‌های عزاداری ماه محرم بسیج کنند.