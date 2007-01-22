اتحادیه اروپا خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت علیه ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزرای امورخارجه 27 کشورعضو اتحادیه اروپا با اعلام حمایت دوباره خود از قطعنامه ماه دسامبر شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، خاطر نشان کردند : تحریم های تجاری و مالی علیه ایران باید در اولین فرصت ممکن به تحقق بپیوندد.

وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا تصریح کردند : اعمال تحریم علیه ایران از ضروری ترین اقداماتی است که باید علیه این کشور صورت گیرد .

این درحالی است که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنان اخیر خود در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که درهای گفتگو با ایران همچنان باز است .

وی همچنین اظهار داشته بود : من با اعمال هرگونه فشار و زور علیه ایران مخالف بوده و بر این عقیده هستم که شیوه دیپلماتیک بهترین راه برای حل موضوع هسته ای ایران است .